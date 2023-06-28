Про це лідери країн заявили під час спільної конференції у Києві. Як оцінюють президенти загрозу такого "переїзду" вагнерівців – інформує 24 Канал.

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Контингент вагнерівців у Білорусі невеликий

Зеленський наголосив, що контингент найманців ПВК "Вагнера" у Білорусі буде не дуже великим. Частина із них і досі лишається на тимчасово окупованих територіях України, зокрема – на Луганщині. Разом з тим, українські захисники уже ліквідували понад 20 тисяч найманців ПВК "Вагнера".

"Та кількість, яка пішла в позитивному сенсі на Москву, в порівнянні з тим, скільки було у нас – це не можливо порівняти, тому я не можу сказати, наскільки вони будуть комусь загрожувати на території Білорусі, тому що, вважаю, що контингент цей буде не дуже великий", – заявив Зеленський.

Говорячи про ризики та потенційну загрозу вагнерівців у Білорусі, Президент України акцентував, що розвідка щодня доповідає щодо цього питання. На нарадах Зеленський дізнається про кількість найманців, які планують "оселитися" у Білорусі.

Ми проводимо кілька разів на тиждень військовий кабінет, де наші командувачі доповідають, вони мені показували, говорили деякі деталі, наша армія вважає, що ситуація на півночі нашої держави незмінна, ситуація нами контрольована,

– сказав він.

Найманці "Вагнера" – завжди потенційна небезпека

Президент Польщі проаналізував ситуацію з вагнерівцями дещо з іншого боку. Він зазначив, що найманці Пригожина – це досвідчені у боях та добре навчені солдати. За словами Дуди, навіть кілька тисяч вагнерівців можуть становити потенційну небезпеку.

"Ніхто з нас сьогодні не знає, яке має бути використання цих солдатів, які будуть перенесені де-факто у Білорусь, які будуть їхні завдання. Ми не знаємо, чи будуть вони створювати загрозу для України з півночі, чи вони будуть підтримувати міграційні потоки на польському, литовському і латвійському кордонах, чи матимуть якісь інші завдання направлені проти Північноатлантичного союзу, чи проти України",- – заявив лідер Польщі.

Разом з тим, він наголосив, що наразі дуже складно відповісти на питання щодо загрози вагнерівців у Білорусі. Дуда підкреслив, що одночасно з переміщенням ПВК "Вагнера" на територію Білорусі російський диктатор перекидає також тактичну ядерну зброю.

Вони по суті змінюють архітектуру безпеки в нашому регіоні, особливо з точки зору Північноатлантичного пакту, який має захисні завдання. Я буду старатися, щоб в рамках НАТО були прийняті конкретні рішення також у цьому питанні,

– прокоментував ситуацію Дуда.

Гітанас Науседа, президент Литви, також наголосив, що Росія перекидає до Білорусі ядерку, а тому західним країнам та НАТО треба бути вкрай обачними й ретельно аналізувати потенційні загрози.

Він заявив, що ЄС нині має безліч доказів, що Білорусь – це сателіт Росії, тому це впливає на безпеку у регіоні загалом.

"Риторика Лукашенка є абсолютно небезпечною для заходу. Тому не треба робити ніякої різниці між Білоруссю та Росією. Вони обидві тримаються на страху й ненависті, які сіють навкруги", – сказав президент Литви.