Про це 24 Каналу сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Лукашенко заявив, що планує використати досвід вагнерівців у війни в Україні, аби бути готовим до сучасної війни.

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"Лукашенко неодноразово отримував якісь бонуси від чергових російських криз. Можемо згадати й про білоруські шпроти, білоруські креветки та багато інших речей. Ну ось зараз чергова порція білоруських креветок, тільки вже у вигляді ПВК", – сказав Андрій Юсов.

Не треба приймати в себе весь ПВК "Вагнера", щоб переймати якийсь бойовий досвід, скоріше навпаки. Білорусь під час повномасштабного вторгнення виступала і в ролі тренувальної бази російських окупантів. Тому заяви білоруського диктатора щодо переймання досвіду – гра на публіку.

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Білоруська прописка розвʼяже проблеми із "законом"

Лукашенко може надати вагнерівцям білоруську прописку, аби ті відчували себе максимально комфортно. Він порівнює їх з радянськими та сучасними людьми. Тому запевнив, що боятися їх не варто.

Люди, які колись хотіли отримати певну прописку для працевлаштування, для розвʼязання проблем із законом знають, що для цього використовуються різні місця, у ПВК "Вагнера" зараз буде прописка в Білорусі. На фактичний перебіг справ це буде мало впливати,

– зазначив Андрій Юсов.

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