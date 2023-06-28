Також й для Владіміра Путіна це персональний удар, як би він зараз не намагався мати гарний вигляд після всього, що відбулося. Про це 24 Каналу розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов

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Не контролює ситуацію

Якщо говорити про політичне здоров'я російського диктатора, то "заколот Пригожина" для Путіна став політичним інфарктом.

Наразі його "відкачали", але увесь світ бачить, що "здоров'я" у російського узурпатора в політичному сенсі й не тільки, вже точно не те, що було раніше,

– підкреслив представник ГУР.

У нього немає контролю над ситуацією, немає силовиків, які готові швидко розв'язувати якусь проблему. Ці силовики можуть лише розганяти студентів або бабусь з плакатами, саджати когось за ґрати, а також брати хабарі.

Все боєздатне угруповування росіян перебуває на тимчасово окупованих територіях. А всередині Росії, зауважив він, лишилися "мох та болото". Це люди, які тікали, не чинили жодного опору проти вагнерівців. Ба більше, місцями приєднувались до них. Також без бою здавали цілі військові частини.

Жодної людини з плакатами на підтримку Путіна не вийшло на території цього величезного утворення,

– зауважив Юсов.

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Відмовлялись виконувати накази

Також не було жодного організованого опору підрозділам ПВК "Вагнера". Окрім дії армійської авіації. Але частина наказів, які віддавались пілотам, не була виконана.

Тобто ударів авіації по колоні вагнерівців, які ми бачили, мало бути більше. Але люди відмовлялись виконувати накази.

"Це те, що бачить увесь світ і розуміє, що "цар вже не справжній" і перемовини можна проводити не лише з ним і не на тих умовах, про які мовилось раніше", – наголосив представник ГУР.

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