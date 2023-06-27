Заколот вагнерівців не протримався і добу, але наробив багато шуму та засвідчив, що Путіна можуть зрадити й ті пси, яких він щедро годує. Про заяву, яку зробив диктатор на зустрічі з військовими 27 червня після невдалого "збройного повстання" Пригожина, – інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Дивіться також ФСБ закрила справу проти Пригожина, Лукашенко пояснив свою позицію: актуально про заколот

Росія визнала фінансування вагнерівців

Як зазначив "бункерний", від травня 2022 року Росія виділила на утримання бійців ПВК "Вагнера" та страхові виплати для них 86 мільярдів. Скажімо, річний бюджет Новосибірська, який є найбільшим містом Сибіру, за 2023 рік становить 84 мільярди.

Хочу, щоб ми всі знали про це. Група "Вагнера" повністю забезпечувався державою, з міністерства оборони, з державного бюджету. Ми повністю фінансували цю групу,

– сказав Путін.

Окрім того, він висловив занепокоєність щодо корупції, яка могла бути і є в керівничих колах цього військового формування: "Я сподіваюся в ході цього ніхто нічого не вкрав чи вкрав поменше, але, безумовно, ми з цим розбиратимемося".

Зверніть увагу! Діяльність будь-яких приватний військових компаній на території Росії не регулюється законом. Ба більше, за організацію таких структур передбачена кримінальна відповідальність. Тому в Кремлі упродовж років заперечували причетність до вагнерівців. До того ж зараз у ряді країн група "Вагнера" визнана терористичною організацією, скажімо у Франції.

Наслідки заколоту Пригожина