Мятеж вагнеровцев не продержался и сутки, но наделал много шума и показал, что Путина могут изменить и те псы, которых он щедро кормит. О заявлении, сделанном диктатором на встрече с военными 27 июня после неудачного "вооруженного восстания" Пригожина, – информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Россия признала финансирование вагнеровцев

Как отметил "бункерный", с мая 2022 года Россия выделила на содержание бойцов ЧВК "Вагнера" и страховые выплаты для них 86 миллиардов. Скажем, годовой бюджет Новосибирска, являющийся крупнейшим городом Сибири, за 2023 год составляет 84 миллиарда.

Хочу, чтобы мы все знали об этом. Группа "Вагнера" полностью обеспечивалась государством, из министерства обороны, из государственного бюджета. Мы полностью финансировали эту группу,

– сказал Путин.

Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу коррупции, которая могла быть и есть в руководящих кругах этого военного формирования: "Я надеюсь в ходе этого никто ничего не украл или украл поменьше, но, безусловно, мы с этим будем разбираться".

Обратите внимание! Деятельность каких-либо частных военных компаний на территории России не регулируется законом. Более того, за организацию таких структур предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому в Кремле за годы отрицали причастность к вагнеровцам. К тому же сейчас в ряде стран группа "Вагнера" признана террористической организацией, скажем во Франции.

Последствия мятежа Пригожина