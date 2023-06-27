В России закрыли уголовное дело о мятеже Пригожина

Так, следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела. Об этом сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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27 июня в ФСБ заявили, что уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК "Вагнера" приостановлено.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, направленные на совершение преступления. С учетом этого и других обстоятельств, имеющих значение для расследования, следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела,

– сказали спецслужбы.

Отмечается, что во время мятежа Пригожина погибли не менее 10 российских военных. Однако ФСБ о возбуждении дел по факту их гибели не сообщала.

Напомним, что дело о военном мятеже Пригожина было возбуждено 23 июня, после того, как он объявил о "марше справедливости", в рамках которого ЧВК намеревалась дойти до Москвы.

24 июня Дмитрий Песков заявил, что в рамках "достигнутой договоренности" между Пригожиным и российскими властями дело в отношении учредителя ЧВК будет прекращено.

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