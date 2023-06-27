Так, в актуальном отчете Института изучения войны (ISW) отмечают, что Путин не уволил своего министра обороны Шойгу даже после бунта вагнеровцев, чтобы это не выглядело так, что он уступил главе боевиков Пригожину.

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Этот тезис подтверждает и сообщение российского минобороны, что Шойгу посетил неустановленный передовой командный пункт российских войск, воюющих на линии Купянск-Сватово в Харьковской и Луганской областях.

Почему Путин не уволит Шойгу

Аналитики отмечают, что после бунта вагнеровцев это было первое публичное появление министра.

Кремль, вероятно, пытается дать понять, что Шойгу пока сохранит свою позицию и что Путин не подвергнется попытке шантажа Пригожина,

– говорится в отчете ISW.

Впрочем, аналитики подчеркнули, что Шойгу не посетил штаб-квартиру российских войск в Ростове-на-Дону, которую захватили вагнеровцы. Более того, после завершения мятежа он никоим образом не связался с командованием оккупационных войск, находящихся на Юге Украины.

Потенциальный преемник – Дюмин

Но в ISW не верят, что Путин заменит министра обороны. Хотя русские милблогеры уже даже называют имя его предполагаемого преемника – губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Ранее эксперты уже отмечали, что российский диктатор Путин ценит лояльность, а "Шойгу и Герасимов уже продемонстрировали свою преданность", в отличие от Пригожина-изменника. Так что заменить Шойгу – это почти то же, что признать правоту Пригожина, а этого Путин не допустит.