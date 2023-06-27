Так, в актуальному звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російський президент Владімір Путін не звільнив свого міністра оборони Сєргєя Шойгу навіть після бунту вагнерівців, аби це не виглядало так, що він поступився очільнику бойовиків Євгєнію Пригожину.

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Цю тезу підтверджує й повідомлення російського міноборони, що Шойгу відвідав невстановлений передовий командний пункт російських військ, які воюють на лінії Куп'янськ-Сватове в Харківській і Луганській областях.

Чому Путін не звільнить Шойгу

Аналітики зазначають, що після бунту вагнерівців це була перша публічна поява міністра.

Кремль, ймовірно, намагається дати зрозуміти, що Шойгу поки що збереже свою позицію і що Путін не піддасться на спробу шантажу Пригожина,

– йдеться у звіті ISW.

Втім аналітики наголосили, що Шойгу не відвідав штаб-квартиру російських військ у Ростові-на-Дону, яку захопили вагнерівці. Ба більше, після завершення заколоту він жодним чином не зв'язався з командуванням окупаційних військ, які перебувають на Півдні України.

Потенційний наступник – Дюмін

Та в ISW не вірять, що Путін замінить міністра оборони. Хоча російські мілблогери вже навіть називають ім'я його ймовірного наступника – губернатора Тульської області Алєксєя Дюміна.

Раніше експерти уже наголошували, що російський диктатор Путін цінує лояльність, а "Шойгу і Герасімов вже продемонстрували свою відданість", на відмінно від Пригожина-зрадника. Тож, замінити Шойгу – це майже те саме, що визнати правоту Пригожина, а цього Путін не допустить.