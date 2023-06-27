Украинский политолог Николай Давыдюк подчеркнул, что для свержения путинского режима, оказывается, не нужно 300 тысяч солдат на поле боя, а всего 25 тысяч организованных повстанцев. Украинские и западные эксперты допустили, какие сценарии могут быть для Украины после восстания вагнеровцев в России.

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Какие изменения будут на фронте

В отчете Института изучения войны отмечалось, что мятеж Пригожина напрямую не повлиял на фронт. По предварительным данным, 23 – 24 июня на передовой продолжались "обычные" бои, россияне даже усилили наземные атаки вблизи Бахмута.

Стоит напомнить, что по договоренности Лукашенко и Пригожина последний должен передислоцировать свои войска в Беларусь. После этого украинцы начали волноваться, не пойдут ли вагнеровцы в наступление из Беларуси.

Однако украинские военные называют такой сценарий маловероятным. Командующий объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев считает подобную попытку вагнеровцев "самоубийством". Он отметил, что украинские войска продолжают наращивать оборону на украинско-белорусской границе, признаков, что противник собирает в этом направлении технику или живую силу, нет.

Кроме того, это также зависит от того, изменит ли Путин верхушку военного руководства и как будут вести себя Китай и США, ведь переворот в стране с ядерным оружием – это глобальный вызов.

Будет ли Путин продолжать войну

Оказывается, Путин не альфа самец, а типичный трус, сбросить которого может быть в разы легче, чем казалось многим.

– говорит Давидюк.

Бывший депутат и военный Игорь Луценко считает, что для Украины есть важный положительный момент в том, что мир увидел слабость Путина. По его словам, основное оружие Москвы против нас – это вера человечества в Россию как в грозную силу, мощную страну, с которой нужно постоянно считаться. Сейчас этот миф понемногу тает.

Украинский политолог Владимир Фесенко уверен, что эта ситуация, очевидно, еще больше убедит Путина продолжать войну.

"Прекращение войны как для Путина лично, так и для его режима, несет большие риски. Вернутся тысячи недовольных военных. А потому оптимальным решением для российского президента является продолжение военных действий", – считает Фесенко.

В России начнется хаос

Многие аналитики утверждают, что мятеж – не исключительное событие, такие вещи будут повторяться все чаще.

Российская политология Екатерина Шульман подчеркнула, что восстания не происходят в странах с нормальным, стабильным политическим режимом. По ее мнению, российские власти показали, что они являются примером "несостоятельного государства".

Об этом сообщал и британский обозреватель Эдвард Лукас. Он убежден, что вероятной перспективой с Путиным или без него является усиление хаоса в России.

"Распад в советском стиле по территориальному признаку – маловероятен. Более правдоподобной выглядит вражда кланов, защищающих свои активы и пытающихся обворовать конкурентов. Борьба продолжается внутри режима, а не против него", – пишет Лукас.

Остановит ли госпереворот войну в Украине

После мятежа созрели споры по поводу будущего главы страны. Многие убеждены, что к власти в России может прийти человек, который будет иметь существенную поддержку среди военных и будет мотивирован "лучше" воевать против украинцев.

"Почему это должны быть люди, которые захотят продолжения бессмысленной войны, что уже очевидно для элит?" – спрашивает Фесенко.

Поэтому он считает, что противоположный сценарий более вероятен, а именно – государственный переворот остановит войну.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что бунт вагнеровцев может быть "завуалированным предложением части российских элит говорить с Западом" и что "способен прочитать все эти сигналы". Важнейшее в этом, отмечает Климкин, чтобы компромиссы с Россией учитывали интересы Украины.

Будет ли ядерный удар

Британский журналист Эдвард Лукас подчеркивает, что пораженный Путин может быть более опасным и, по всей вероятности, это поведет за собой более радикальные действия – применение ядерного оружия.

Впрочем, аналитики не верят в такое развитие событий. Политолог Фесенко говорит, что вероятность ядерного удара после субботних событий в России стала наоборот еще меньше. Если раньше у кого-то возникали сомнения, что "роковому приказу" Путина в России могут не подчиниться, теперь это стало очевиднее.

Никто не останавливал Пригожина, когда он захватывал Ростов, когда двигался на Москву, потому что боялись. А если будет приказ применить ядерное оружие, страх будет еще больше. Никто не захочет гибнуть за Путина,

– подчеркнул политолог.

Он также добавил, что сейчас Путин будет демонстрировать свою силу внутри страны. И хотя мятеж Пригожина не будет иметь прямого влияния на ход боев, в перспективе ослабления Путина накопление внутренних проблем в России усугубит позицию Украины в противостоянии с Москвой.

"Все что плохо для Кремля хорошо для нас", – резюмировал политолог Давидюк.