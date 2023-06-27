Український політолог Микола Давидюк наголосив, що для повалення путінського режиму, виявляється, не потрібно 300 тисяч солдатів на полі бою, а лише 25 тисяч організованих повстанців. Українські та західні експерти припустили, які сценарії можуть бути для України після повстання вагнерівців в Росії.

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Які зміни будуть на фронті

У звіті Інституту вивчення війни зазначали, що заколот Пригожина безпосередньо не вплинув на фронт. За попередніми даними, 23 – 24 червня на передовій тривали "звичайні" бої, росіяни навіть посилили наземні атаки поблизу Бахмута.

Варто нагадати, що, за домовленістю Лукашенка і Пригожина, останній має передислокувати свої війська у Білорусь. Після цього українці почали хвилюватись, чи не підуть вагнерівці у наступ з Білорусі.

Однак українські військові називають такий сценарій малоймовірним. Командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає подібну спробу вагнерівців "самогубством". Він наголосив, що українські війська продовжують нарощувати оборону на українсько-білоруському кордоні, ознак, що противник збирає на цьому напрямку техніку чи живу силу, немає.

Крім того, це також залежиться від того, чи змінить Путін верхівку військового керівництва та як поводитимуться Китай та США, адже переворот в країні з ядерною зброєю – це глобальний виклик.

Чи продовжуватиме Путін війну

Виявляється, Путін не альфа самець, а типовий боягуз, скинути якого може бути в рази легше, ніж здавалось багатьом,

– каже Давидюк.

Колишній депутат та військовий Ігор Луценко вважає, що для України є важливий позитивний момент у тому, що світ побачив слабкість Путіна. За його словами, основна зброя Москви проти нас – це віра людства у Росію як у грізну силу, потужну країну, з якою постійно треба рахуватися. Зараз же цей міф потроху тане.

Український політолог Володимир Фесенко впевнений, ця ситуація, вочевидь, ще більше переконає Путіна продовжувати війну.

"Припинення війни як для Путіна особисто, так і для його режиму, несе великі ризики. Повернуться тисячі незадоволених військових. А тому оптимальним рішенням для російського президента є продовження воєнних дій", – вважає Фесенко.

У Росії розпочнеться хаос

Багато аналітиків стверджують, що заколот – не виняткова подія, такі речі будуть повторюватися дедалі частіше.

Російська політологиня Катерина Шульман наголосила, що повстання не відбуваються у країнах з нормальним, стабільним політичним режимом. На її думку, російська влада показала, що вона є прикладом "неспроможної держави".

Про це повідомляв і британський оглядач Едвард Лукас. Він переконаний, що імовірною перспективою, з Путіним чи без нього, є посилення хаосу в Росії.

"Розпад у радянському стилі за територіальною ознакою – малоймовірний. Більш правдоподібною виглядає ворожнеча кланів, що захищають свої активи і намагаються обікрасти конкурентів. Боротьба триває всередині режиму, а не проти нього", – пише Лукас.

Чи зупинить держпереворот війну в Україні

Після заколоту визріли суперечки щодо майбутнього очільника країни. Багато людей переконані, щодо влади в Росії може прийти людина, що матиме суттєву підтримку серед військових і буде вмотивована "краще" воювати проти українців.

"Чому це мають бути люди, які захочуть продовження безглуздої війни, що є вже очевидним для еліт?" – запитує Фесенко.

Тож, він вважає, що протилежний сценарій є більш вірогідним, а саме – державний переворот зупинить війну.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що бунт вагнерівців може бути "завуальованою пропозицією частини російських еліт говорити із Заходом" і що той "здатний прочитати всі ці сигнали". Найважливіше у цьому, наголошує Клімкін, щоби компроміси з Росією враховували інтереси України.

Чи буде ядерний удар

Британський журналіст Едвард Лукас наголошує, що уражений Путін може бути небезпечнішим і, цілком ймовірно, що це поведе за собою радикальніші дії – застосування ядерної зброї.

Втім, аналітики не вірять у такий розвиток подій. Політолог Фесенко каже, що ймовірність ядерного удару після суботніх подій в Росії, стала навпаки ще меншою. Якщо раніше у когось виникали сумніви, що "фатальному наказу" Путіна в Росії можуть не підкоритися, тепер це стало більш очевидним.

Ніхто не зупиняв Пригожина, коли він захоплював Ростов, коли рухався на Москву, тому що боялися. А якщо буде наказ застосувати ядерну зброю, страх буде ще більшим. Ніхто не захоче гинути за Путіна,

– підкреслив політолог.

Він також додав, що тепер Путін буде демонструвати свою силу всередині країни. І хоча заколот Пригожина не матиме прямого впливу на перебіг боїв, у перспективі послаблення Путіна, накопичення внутрішніх проблем у Росії посилить позицію України у протистоянні з Москвою.

"Все, що погано для Кремля, добре для нас", – резюмував політолог Давидюк.