Президент Білорусі втрутився у заколот Пригожина, щоб сигналізувати Путіну та іншим високопосадовцям Кремля, що Москва не повинна грати з Лукашенком. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

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Лукашенко публічно принизив Путіна

На думку аналітиків, Лукашенко прагне використати "Вагнера" в Білорусі, щоб купити простір для маневру. Білоруський лідер докладно описав, як він втрутився в конфлікт Путіна і Пригожина таким чином, що це демонструє, що Лукашенко є політично підкованим актором, здатним здійснювати вплив у вищих ешелонах російської політики.

Лукашенко розповів, як йому вдалося досягти угоди між Путіним і Пригожиним, який відмовлявся відповідати на телефонні дзвінки російського диктатора. Детальна розповідь Лукашенка свідчить про те, що він був успішним посередником у кризі в найближчому оточенні Путіна, чого диктатор не зміг.

Лукашенко втрутився, щоб сигналізувати Путіну та іншим високопосадовцям Кремля, що Москва не повинна грати з Лукашенком і що Лукашенко має можливість діяти успішно та незалежно в російській політиці,

– зазначили експерти.

В ISW вважають, що вихваляння Лукашенка своєю здатністю маніпулювати владними агентами в найближчому оточенні Путіна є принизливими для Путіна, незалежно від того, правда це чи ні. Той факт, що російський диктатор не оскаржив презентацію Лукашенком подій і фактично публічно подякував йому – є ще більш принизливим.

Лукашенко бере під крило "Вагнера"

Аналітики зазначили, що Лукашенко прагне тісно контролювати будь-які сили ПВК "Вагнера", які просуваються в Білорусь. Він вважає, що вагнерівці не відкриватимуть центри вербування в Білорусі, як це було в Росії, але білорусам буде дозволено приєднуватися до ПВК.

Згідно з висловлюваннями Лукашенка, "Вагнера" виступатиме в першу чергу як навчальний та консультативний партнер для білоруських військових. Лукашенко заявив, що найманці мають більше підготовки, ніж білоруські військові.

Лукашенко заперечив заяви про те, що білоруська влада вже почала створювати польові табори для бійців ПВК "Вагнера", але сказав, що Білорусь створить табори, якщо "Вагнера" вимагатиме їх,

– розповіли в ISW.

Аналітики підкреслили, що Лукашенко може спробувати використати ПВК "Вагнера" в Білорусі, щоб зменшити накопичену структурну залежність білоруської армії від російської для виконання вищих оперативних функцій.

Також Лукашенко може спробувати використати "Вагнера", щоб допомогти відновити втрачений потенціал білоруської армії, яку вона переважно делегувала російському західному військовому округу.

"ПВК "Вагнера" має досвід проведення загальновійськових операцій формуваннями, чисельністю яких перевищує бойова частина білоруських військових. Однак незрозуміло, наскільки успішними можуть бути ці зусилля", – додали експерти.

Нагадаємо, що білоруський диктатор привів білоруську армію в повну бойову готовність. Це може бути пов'язано з його страхом заколоту вже в Білорусі. До того ж Лукашенко натякнув на можливість цього нібито з боку "калинівців" – так він називає білоруський полк імені Кастуся Калиновського у лавах ЗСУ.