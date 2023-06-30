Та справа може бути не лише у ПВК "Вагнера". Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Зазначимо, що Володимир Зеленський заявив, що ситуацію "тримають на постійному контролі".

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"Ті табори, які начебто в якихось лісах Білорусі будуються для того, щоб відновлювався "Вагнер", перегруповувався чи приводив себе до ладу. Посилаючись на дані лісника – не дуже коректна й потужна інформація", – вважає Гетьман.

За словами військового експерта, є дані про те, що вагнерівці начебто збиралися пройти Заходом України до Придністров'я.

"У них давно така маячня – вийти на Львів. Здається, що, найімовірніше, це просто лякалки", – переконаний майор запасу ЗСУ.

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Тож посилення українського кордону з Білоруссю – це не обов'язково про кількість людей. Тут може мовитися про більш ретельні та часті перевірки, посилення аеророзвідки чи загалом розвідки на тому напрямку.

"Бо провокації цілком можливі. На моє особисте переконання, вагнерівці навряд чи полізуть отак в такому місці через кордон. Щоби що? Вийти до Києва?" – зауважив Олексій Гетьман.

Максимум 10 батальйонно-тактичних груп – це не та сила, яка може розв'язати якісь питання. Окрім того, є багато розмов про те, що найманців чекають в країнах Африки, на Близькому Сході. Мовиться про контроль видобутку нафти, золота та алмазів для Росії.

Провокація – так. А якісь потужні рухи – навряд чи. Якщо президент Зеленський каже про те, що треба підсилити, він спирається на дані розвідки. Є чим підсилювати, не знімаючи війська з лінії фронту,

– наголосив ветеран російсько-української війни.

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