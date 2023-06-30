Но дело может быть не только в ЧВК "Вагнера". Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Отметим, что Владимир Зеленский заявлял, что ситуацию "держат на постоянном контроле".
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"Те лагеря, которые якобы в каких-то лесах Беларуси строятся для того, чтобы восстанавливался "Вагнер", перегруппировывался или приводил себя в порядок. Ссылаясь на данные лесника – не очень корректная и мощная информация", – считает Гетьман.
По словам военного эксперта, есть данные о том, что вагнеровцы якобы собирались пройти по Западу Украины в Приднестровье.
"У них давно такой бред – выйти на Львов. Кажется, что, вероятнее всего, это просто пугалки", – убежден майор запаса ВСУ.
Какое может быть усиление границы Украины с Беларусью: смотрите видео
Есть ли угроза наступления на Киев
Поэтому усиление украинской границы с Беларусью – это не обязательно количество людей. Здесь может говориться о более тщательных и частых проверках, усилении аэроразведки или в целом разведке на том направлении.
"Потому что провокации вполне возможны. По моему личному убеждению, вагнеровцы вряд ли полезут так в таком месте через границу. Чтобы что? Выйти в Киев?" – отметил Алексей Гетьман.
Максимум 10 батальонно-тактических групп – это не та сила, которая может решить какие-либо вопросы. Кроме того, много разговоров о том, что наемников ждут в странах Африки, на Ближнем Востоке. Речь идет о контроле добычи нефти, золота и алмазов для России.
Провокация – да. А какие-то мощные движения – вряд ли. Если президент Зеленский говорит, что нужно усилить, он опирается на данные разведки. Есть чем усиливать, не снимая войска с линии фронта,
– подчеркнул ветеран российско-украинской войны.
Есть ли угроза нападения вагнеровцев из Беларуси: главное
- Ранее командующий ОК "Север" Сергей Наев заявлял, что, если вагнеровцы нападут на Украину с территории Беларуси, то это для них станет "самоубийством". По его словам, ситуация стабильная и контролируемая. А украинские защитники не фиксируют накапливания живой силы и техники оккупантов.
- По данным The Economist, высокопоставленный украинский чиновник предположил, что вагнеровцев в Беларуси могут использовать в диверсиях против Украины. В то же время источник в военной разведке сообщает, что перспектива нового вторжения оккупантов с Севера – мала. Однако захватчики могут устроить провокацию. Все, чтобы заставить Киев перекинуть силы на это направление.
- В Госпогранслужбе 27 июня заявили, что активно следят за ситуацией с вагнеровцами в Беларуси. Там отметили, что информация о строительстве баз для ЧВК "Вагнера" на территории Беларуси сейчас не является действительностью. Впрочем, полностью такой вариант развития событий исключать нельзя.
- В то же время по данным "Радио Свобода", местные заметили вагнеровцев на заброшенной базе в селе Цели Могилевской области Беларуси. Им выделили целую воинскую часть, расположенную в 90 километрах от Минска.