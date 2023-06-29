Главарь наемников из ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин 24 июня попытался устроить военный переворот в России. Однако его мятеж оказался неудачным.

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Как мятеж Пригожина повлияет на армию оккупантов

В конце мая вагнеровцы покинули Бахмут. ВСУ ожидали, что они вернутся, однако Россия заменила наемников менее профессиональными военными.

После мятежа Пригожина часть боевиков должна вернуться на временно оккупированные территории Украины, где их поглотит армия российских захватчиков. Наемники, которые сыграли определенную роль в попытке переворота, могут уехать в Беларусь вслед за Пригожиным. Речь идет о 2500–5000 оккупантах.

Неудачный мятеж указал на разногласия внутри российского руководства. Военный социолог Энтони Кинг считает, что интриги на таком командном уровне могут оказать долгосрочное влияние на единство военной кампании захватчиков в Украине.

Зачем России нужны вагнеровцы в Беларуси

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко предложил вагнеровцам заброшенный военный лагерь. Однако Киев, как пишет СМИ, пока не видит доказательств того, что возле украинской границы в Беларуси появляются новые объекты.

Высокопоставленный член украинского правительства на условиях анонимности предположил, что наемников Пригожина в Беларуси могут использовать для диверсий против Украины. По словам источника в военной разведке, перспектива нового вторжения российских оккупантов с Севера остается маловероятной. По мнению собеседника, захватчики могут устроить провокацию, чтобы заставить Киев перебросить силы на северное направление, однако Украина тоже умеет играть в такие "игры".

Что думают эксперты о наемниках Пригожина в Беларуси