Ватажок найманців з ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин 24 червня спробував влаштувати військовий переворот у Росії. Однак його заколот виявився невдалим.

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Як заколот Пригожина вплине на армію окупантів

Наприкінці травня вагнерівці залишили Бахмут. ЗСУ очікували, що вони повернуться, однак Росія замінила найманців менш професійними військовими.

Після заколоту Пригожина частина цих бойовиків має повернутися на тимчасово окуповані території України, де їх поглине армія російських загарбників. Ті найманці, що зіграли певну роль у спробі перевороту, можуть виїхати до Білорусі слідом за Пригожиним. Мовиться про 2500 – 5000 окупантів.

Невдалий заколот вказав на розбіжності всередині російського керівництва. Військовий соціолог Ентоні Кінг вважає, що інтриги на такому командному рівні можуть мати довгостроковий вплив на єдність військової кампанії загарбників в Україні.

Навіщо Росії потрібні вагнерівці у Білорусі

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко запропонував вагнерівцям покинутий військовий табір. Однак Київ, як пише ЗМІ, наразі не бачить жодних доказів того, що біля українського кордону у Білорусі з’являються нові об’єкти.

Високопоставлений український урядовець на умовах анонімності припустив, що найманців Пригожина у Білорусі можуть використати для диверсій проти України. За словами джерела у військовій розвідці, перспектива нового вторгнення російських окупантів з Півночі залишається малою. На думку співрозмовника, загарбники можуть влаштувати провокацію, щоб змусити Київ перекинути сили на північний напрямок, однак Україна теж вміє грати в такі "ігри".

Що думають експерти про найманців Пригожина у Білорусі