Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Чаленко. За його словами, коли Лукашенко домовився із Пригожиним, то у Росії всі йому дякували, навіть пропагандисти Кремля.
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Вигода для Лукашенка
Чаленко переконаний, що Лукашенко може використати ситуацію у Росії, щоб блокувати невигідні для себе ініціативи Кремля. Також білоруський диктатор мріє не піти у небуття з президентського крісла, а прагне чогось більшого. До прикладу, очолити "новий варіант Радянського Союзу".
Не можу повністю виключати такого сценарію. Цілком можливо, що він готує певний удар у спину Путіну. Тут Лукашенко як "аксакал", який при владі у Білорусі з початку 90-х років. Він може повестися доволі цікаво. Тому Кремлю потрібно задуматись,
– вважає політолог.
Чаленко припустив наміри Лукашенка: дивіться відео
Роль Лукашенка у завершенні повстання
- Увечері 23 червня Євгеній Пригожин оголосив війну міноборони Росії. У ніч на 24 червня вагнерівці захопили всі військові об'єкти у Ростові, включно з аеродромом, досягли успіху у Воронежі та дійшли на відстань 200 кілометрів до Москви.
- Згодом Пригожин прийняв пропозицію Алєксандра Лукашенка та забрав свої війська у польові табори. Проти ватажка вагнерівців припинили кримінальну справу.
- Лукашенко заявив, що Пригожин – вже у Білорусі, йому дали певні гарантії безпеки. Нелегітимний президент Білорусі зауважив, що вагнерівців не потрібно боятися, від них начебто "треба переймати досвід". За його словами, найманці Пригожина "не завадять білоруській армії".
- Аналітики ISW зазначають, що Лукашенко може спробувати використати ПВК "Вагнера" в Білорусі, щоб зменшити накопичену залежність білоруської армії від російської. Також він може спробувати використати найманців Пригожина, щоб відновити втрачений потенціал білоруської армії.