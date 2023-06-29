Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Чаленко. За його словами, коли Лукашенко домовився із Пригожиним, то у Росії всі йому дякували, навіть пропагандисти Кремля.

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Вигода для Лукашенка

Чаленко переконаний, що Лукашенко може використати ситуацію у Росії, щоб блокувати невигідні для себе ініціативи Кремля. Також білоруський диктатор мріє не піти у небуття з президентського крісла, а прагне чогось більшого. До прикладу, очолити "новий варіант Радянського Союзу".

Не можу повністю виключати такого сценарію. Цілком можливо, що він готує певний удар у спину Путіну. Тут Лукашенко як "аксакал", який при владі у Білорусі з початку 90-х років. Він може повестися доволі цікаво. Тому Кремлю потрібно задуматись,

– вважає політолог.

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