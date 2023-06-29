Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Чаленко. По его словам, когда Лукашенко договорился с Пригожиным, то в России все его благодарили, даже пропагандисты Кремля.

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Выгода для Лукашенко

Чаленко уверен, что Лукашенко может использовать ситуацию в России, чтобы блокировать невыгодные для себя инициативы Кремля. Также белорусский диктатор мечтает не уйти в небытие из президентского кресла, а стремится к чему-то большему. К примеру, возглавить "новый вариант Советского Союза".

Не могу полностью исключать такой сценарий. Вполне возможно, что он готовит удар в спину Путину. Здесь Лукашенко как "аксакал", который у власти в Беларуси с начала 90-х годов. Он может вести себя довольно интересно. Поэтому Кремлю нужно задуматься,

– считает политолог.

Чаленко предположил намерения Лукашенко: смотрите видео

Роль Лукашенко в завершении восстания