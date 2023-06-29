Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, коли буде активне просування ЗСУ, Путін може викликати Пригожина у Кремль.

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Пригожин руйнує систему

Ступак зазначив, що Пригожин руйнує систему, яка склалась у Росії. Він далеко не завжди підкоряється законам Кремля та завжди має можливість говорити з Путіним особисто. Диктатор повинен був ліквідувати ватажка зеків, однак Пригожин ще знадобиться Путіну.

Щоб підтримати свій режим, він повинен знищити Пригожина. Однак Пригожин ще може знадобитись Путіну, коли Україна буде просуватися. Коли розпочнеться основна стадія контрнаступу ЗСУ, Пригожина знову можуть покликати до Кремля та попросити про певні послуги на фронті,

– припустив він.

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