Ба більше, в Росії визнали, що найманці " Вагнера" збили російський повітряний пункт управління Іл-22М і, що ніхто з членів екіпажу не вижив. Попри те, що в Кремлі не називають кількість загиблих льотчиків, у мережі поширили "відеопрезентації жалю" демілітаризованим окупантам, інформує 24 Канал.

Дивіться також Зачистки в армії, угоду з Пригожиним ще не погодили: в ISW оцінили наслідки заколоту в Росії

Так, у повідомленні Іванівської влади країни-агресора зазначають, що "екіпаж літака Іл-22, що базувався на території Іванівської області, а загинув 24 червня нібито "під час виконання військового обов'язку".

Канал ВЧК-ОГПУ раніше публікував список членів екіпажу: на борту було 10 росіян. Канал Fighterbomber писав, що "вагнерівці" за день убили 13 льотчиків країни-агресора.

Імена загиблого екіпажу Іл-22:

  1. підполковник Артем Милованов – командир судна;
  2. майор Геннадій Бєлякін – штурман;
  3. майор Олександр Свиридов – начальник вузла зв'язку;
  4. капітан Віктор Попов – бортінженер;
  5. капітан Артем Шароглазов – командир літака;
  6. капітан Ігор Волочилов – технік;
  7. лейтенант Микита Голубєв – помічник командира корабля;
  8. старший сержант Олексій Скриков – бортмеханік;
  9. старший сержант Віктор Подрепний – старший радист;
  10. старший прапорщик Сергій Старушок – радист.

У мережі з'явилося відео із загиблими членами екіпажу російського літака Іл-22.

Обличчя окупантів, які були на борту: відео

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" також опублікував фото загиблих військовослужбовців країни-агресора.


Загиблі російські пілоти / Фото з телеграму "Штірліц"

Він також повідомив ім'я ще одного демілітаризованого російського окупанта, якому не пощастило бути пілотом Ка-2 – ним виявився командир ескадрильї 15 браа, пілот Ка-52 Олексій "Танцюрист" Ворожцов.


Загиблий пілот Ка-2 / Фото з телеграму "Штірліц"

Чому ж збитий Іл-22 був таким унікальним

Іл-22 був найціннішим з втрачених апаратів. ПЗПУ, тобто "повітряний захищений пункт управління".

"Захищений" означає не фізичний захист, мова про захищеність каналів зв'язку, стійких до впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Цей літак є командним пунктом, з якого можна керувати військами під час бойових дій. Його неможливо вразити оперативно-тактичними ракетами.