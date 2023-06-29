Ба більше, в Росії визнали, що найманці " Вагнера" збили російський повітряний пункт управління Іл-22М і, що ніхто з членів екіпажу не вижив. Попри те, що в Кремлі не називають кількість загиблих льотчиків, у мережі поширили "відеопрезентації жалю" демілітаризованим окупантам, інформує 24 Канал.
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Так, у повідомленні Іванівської влади країни-агресора зазначають, що "екіпаж літака Іл-22, що базувався на території Іванівської області, а загинув 24 червня нібито "під час виконання військового обов'язку".
Канал ВЧК-ОГПУ раніше публікував список членів екіпажу: на борту було 10 росіян. Канал Fighterbomber писав, що "вагнерівці" за день убили 13 льотчиків країни-агресора.
Імена загиблого екіпажу Іл-22:
- підполковник Артем Милованов – командир судна;
- майор Геннадій Бєлякін – штурман;
- майор Олександр Свиридов – начальник вузла зв'язку;
- капітан Віктор Попов – бортінженер;
- капітан Артем Шароглазов – командир літака;
- капітан Ігор Волочилов – технік;
- лейтенант Микита Голубєв – помічник командира корабля;
- старший сержант Олексій Скриков – бортмеханік;
- старший сержант Віктор Подрепний – старший радист;
- старший прапорщик Сергій Старушок – радист.
У мережі з'явилося відео із загиблими членами екіпажу російського літака Іл-22.
Обличчя окупантів, які були на борту: відео
Полковник ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" також опублікував фото загиблих військовослужбовців країни-агресора.
Загиблі російські пілоти / Фото з телеграму "Штірліц"
Він також повідомив ім'я ще одного демілітаризованого російського окупанта, якому не пощастило бути пілотом Ка-2 – ним виявився командир ескадрильї 15 браа, пілот Ка-52 Олексій "Танцюрист" Ворожцов.
Загиблий пілот Ка-2 / Фото з телеграму "Штірліц"
Чому ж збитий Іл-22 був таким унікальним
Іл-22 був найціннішим з втрачених апаратів. ПЗПУ, тобто "повітряний захищений пункт управління".
"Захищений" означає не фізичний захист, мова про захищеність каналів зв'язку, стійких до впливу засобів радіоелектронної боротьби.
Цей літак є командним пунктом, з якого можна керувати військами під час бойових дій. Його неможливо вразити оперативно-тактичними ракетами.