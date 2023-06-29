Ба більше, в Росії визнали, що найманці " Вагнера" збили російський повітряний пункт управління Іл-22М і, що ніхто з членів екіпажу не вижив. Попри те, що в Кремлі не називають кількість загиблих льотчиків, у мережі поширили "відеопрезентації жалю" демілітаризованим окупантам, інформує 24 Канал.

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Так, у повідомленні Іванівської влади країни-агресора зазначають, що "екіпаж літака Іл-22, що базувався на території Іванівської області, а загинув 24 червня нібито "під час виконання військового обов'язку".

Канал ВЧК-ОГПУ раніше публікував список членів екіпажу: на борту було 10 росіян. Канал Fighterbomber писав, що "вагнерівці" за день убили 13 льотчиків країни-агресора.

Імена загиблого екіпажу Іл-22:

підполковник Артем Милованов – командир судна; майор Геннадій Бєлякін – штурман; майор Олександр Свиридов – начальник вузла зв'язку; капітан Віктор Попов – бортінженер; капітан Артем Шароглазов – командир літака; капітан Ігор Волочилов – технік; лейтенант Микита Голубєв – помічник командира корабля; старший сержант Олексій Скриков – бортмеханік; старший сержант Віктор Подрепний – старший радист; старший прапорщик Сергій Старушок – радист.

У мережі з'явилося відео із загиблими членами екіпажу російського літака Іл-22.

Обличчя окупантів, які були на борту: відео

За даними OSINT-проєкту Oryx, за день "недоповстання" Пригожина Росія втратила один Іл-22М, шість гелікоптерів, одну машину з протимінним захистом і одну бронемашину.

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" також опублікував фото загиблих військовослужбовців країни-агресора.



Загиблі російські пілоти / Фото з телеграму "Штірліц"

Він також повідомив ім'я ще одного демілітаризованого російського окупанта, якому не пощастило бути пілотом Ка-2 – ним виявився командир ескадрильї 15 браа, пілот Ка-52 Олексій "Танцюрист" Ворожцов.



Загиблий пілот Ка-2 / Фото з телеграму "Штірліц"

Чому ж збитий Іл-22 був таким унікальним

Іл-22 був найціннішим з втрачених апаратів. ПЗПУ, тобто "повітряний захищений пункт управління".

"Захищений" означає не фізичний захист, мова про захищеність каналів зв'язку, стійких до впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Цей літак є командним пунктом, з якого можна керувати військами під час бойових дій. Його неможливо вразити оперативно-тактичними ракетами.

Проросійські канали стверджували, що збитий Іл-22 з початку війни виконував завдання з ретрансляції радіосигналу, тобто працював як висотна антена, пов'язуючи наземний КП з військами.