В моніторинговій групі підкреслили, що ця колона рухалася новим маршрутом у Білорусі. Наразі вона їде до табору вагнерівців під білоруським населеним пунктом Осиповичі.

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У Білорусь прибула "ювілейна" колона вагнерівців

"Беларускі Гаюн" наголосили, що 23 липня вранці до Білорусі прибула 10 колона найманців Пригожина. У цій колоні було щонайменше 10 одиниць техніки.

У "Беларускому Гаюні" сказали, що у Білорусь прибули російські:

КамАЗ тент;

кілька УАЗ СГР (які в народі називають "буханками");

мікроавтобус Volkswagen Transporter

не менше ніж 6 фур.

У Більшості машин номери або заклеєні, або вони мають номерні знаки Росії й так званих терористичних формувань "ЛНР" та "ДНР". Колону супроводжує ДАІ Білорусі,

– підкреслили у моніторинговій групі.



"Беларускі Гаюн" розповіли про прибуття 10 колони вагнерівців / Фото "Беларуского Гаюна"

Там також зазначили, що ця колона змінила маршрут, на відміну від своїх попередніх, та звернула поблизу населеного пункту Чериков у напрямку Могильова і далі рухалася на Бобруйск.

Вагнерівців у Білорусі стало більше

Журналісти CNN опублікували нові супутникові знімки табору вагнерівців, які розмістилися у центральній частині Білорусі. Так на знімку за 21 липня показаний табір, розташований у районі населеного пункту Цель Білорусі.



Табір вагнерівців у Білорусі 21 липня / Фото компанії Umbra

Для порівняння там також опублікували попередні знімки від Maxar Technologies, датовані 16 липня. Ці фото дозволяють побачити там близько 10 вантажівок і 5 автобусів.



Табір вагнерівців 16 липня / Фото Maxar Technologies

Якщо порівняти ці два зображення, то можна побачити, що у верхньому квадраті простір, який раніше пустував, заповнився наметами для особового складу або, ймовірно, технікою. Втім, низька якість цих фото не дає змоги впевнено оцінити зміни, які сталися у таборі вагнерівців.

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