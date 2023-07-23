В моніторинговій групі підкреслили, що ця колона рухалася новим маршрутом у Білорусі. Наразі вона їде до табору вагнерівців під білоруським населеним пунктом Осиповичі.
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У Білорусь прибула "ювілейна" колона вагнерівців
"Беларускі Гаюн" наголосили, що 23 липня вранці до Білорусі прибула 10 колона найманців Пригожина. У цій колоні було щонайменше 10 одиниць техніки.
У "Беларускому Гаюні" сказали, що у Білорусь прибули російські:
- КамАЗ тент;
- кілька УАЗ СГР (які в народі називають "буханками");
- мікроавтобус Volkswagen Transporter
- не менше ніж 6 фур.
У Більшості машин номери або заклеєні, або вони мають номерні знаки Росії й так званих терористичних формувань "ЛНР" та "ДНР". Колону супроводжує ДАІ Білорусі,
– підкреслили у моніторинговій групі.
"Беларускі Гаюн" розповіли про прибуття 10 колони вагнерівців / Фото "Беларуского Гаюна"
Там також зазначили, що ця колона змінила маршрут, на відміну від своїх попередніх, та звернула поблизу населеного пункту Чериков у напрямку Могильова і далі рухалася на Бобруйск.
Вагнерівців у Білорусі стало більше
Журналісти CNN опублікували нові супутникові знімки табору вагнерівців, які розмістилися у центральній частині Білорусі. Так на знімку за 21 липня показаний табір, розташований у районі населеного пункту Цель Білорусі.
Табір вагнерівців у Білорусі 21 липня / Фото компанії Umbra
Для порівняння там також опублікували попередні знімки від Maxar Technologies, датовані 16 липня. Ці фото дозволяють побачити там близько 10 вантажівок і 5 автобусів.
Табір вагнерівців 16 липня / Фото Maxar Technologies
Якщо порівняти ці два зображення, то можна побачити, що у верхньому квадраті простір, який раніше пустував, заповнився наметами для особового складу або, ймовірно, технікою. Втім, низька якість цих фото не дає змоги впевнено оцінити зміни, які сталися у таборі вагнерівців.
ПВК "Вагнера" у Білорусі: останні новини
- У Держприкордонслужбі 22 липня уточнили, яка кількість вагнерівців наразі прибула у Білорусь. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, вона може сягати орієнтовно 5 тисяч осіб.
- Також у "Беларускі Гаюн" показали супутникові знімки, на яких видна чисельність техніки вагнерівців у їхньому таборі. В моніторинговій групі зазначили, що кількість цієї техніки збільшилася.
- Також очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин зареєстрував нову компанію у Білорусі. Вона нібито має займатися "управлінням нерухомістю".