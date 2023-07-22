У суботу, 22 липня, російські ЗМІ повідомили про реєстрацію фірми Пригожиним ще 19 липня. Її назва "Конкорд Менеджмент і Консалтинг".

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Компанія за 80 доларів

Як пишуть пропагандисти, цю інформацію можна підтвердити завдяки даним Єдиного держреєстру юросіб та ІП мін'юсту Білорусі. Статутний капітал компанії – 200 білоруських рублів. Це близько 80 доларів.

Фірму зареєстрували в селі Мета Осиповицького району Могильовської області. Ймовірно, саме там розміщений табір, куди після заколоту до Росії приїхали найманці ПВК "Вагнера",

– написала одна з російських помийок.

Основним видом діяльності нової фірми Пригожина нібито є "управління нерухомим майном". Її власник – російське ТОВ "Конкорд Менеджмент і Консалтинг".

Група "Вагнера" перенесла штаб-квартиру

Варто сказати, що 21 липня Інститут вивчення війни опублікував звіт, у якому, з-поміж іншого, йдеться про те, що ПВК "Вагнера" тимчасово перенесла свою штаб-квартиру з Молькіно Краснодарського краю Росії в Білорусь.

Робота "Вагнера" ​​з передачі бойового досвіду білоруським військовим йде повним ходом. Невідомо, як довго "тимчасова" штаб-квартира ПВК залишатиметься в Білорусі або куди її перенесуть в майбутньому,

– констатували експерти.

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Як вагнерівці, взагалі, опинились в Білорусі