В субботу 22 июля российские СМИ сообщили о регистрации фирмы Пригожиным еще 19 июля. Ее название "Конкорд Менеджмент и Консалтинг".

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Компания за 80 долларов

Как пишут пропагандисты, эту информацию можно подтвердить благодаря данным Единого госреестра юрлиц и ИП минюста Беларуси. Уставный капитал компании – 200 белорусских рублей. Это около 80 долларов.

Фирму зарегистрировали в селе Мета Осиповичского района Могилевской области. Вероятно, именно там расположен лагерь, куда после мятежа в Россию приехали наемники ЧВК "Вагнера",

– написала одна из русских помоек.

Основным видом деятельности новой фирмы Пригожина якобы является "управление недвижимым имуществом". Ее владелец – российское ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг".

Группа "Вагнера" перенесла штаб-квартиру

Следует сказать, что 21 июля Институт изучения войны опубликовал отчет, в котором, в частности, говорится, что ЧВК "Вагнера" временно перенесла свою штаб-квартиру из Молькино Краснодарского края России в Беларусь.

Работа "Вагнера" по передаче боевого опыта белорусским военным идет полным ходом. Неизвестно, как долго "временная" штаб-квартира ЧВК будет оставаться в Беларуси или куда ее перенесут в будущем,

– констатировали эксперты.

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Как вагнеровцы вообще оказались в Беларуси