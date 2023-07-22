Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, коментуючи відеозвернення Пригожина від 19 липня.
Читайте також Переїзд ПВК "Вагнера" до Білорусі: представник ГУР назвав головні завдання окупантів
"Пригожин збирається створити "другу армію світу" в Білорусі. Сенс у тому, що він дійсно намагається щось зробити із цією армією. Їх тренують, там є якісь ресурси – зброя, бронетехніка, авіація", – зазначив Яковенко.
Пригожин хоче зробити "другу армію світу" в Білорусі: дивіться відео
Хоча білоруська армія невелика, але за кількамісячного навчання можна підвищити її боєздатність.
Може виникнути унікальний симбіоз
Як відомо, у Білорусі розмістили тактичну ядерну зброю, але без механізму керування. Оскільки Пригожин має "дах" у ФСБ, то гіпотетично він може домовитися з 12 управлінням Міноборони.
Якщо це вдасться, то ми отримуємо унікальне явище – симбіоз вагнерівців з режимом Лукашенка і ядерною зброєю,
– наголосив Яковенко.
Пригожин збирається вчинити щось саме проти Путіна. Для будь-яких інших варіантів створювати якісь загрози – він безсилий.
Вагнерівці в Білорусі: останні новини
- Після короткочасного заколоту Євгенія Пригожина його найманцям запропонували підписати контракт з міноборони Росії або переміститись у Білорусь.
- Зранку 15 липня в Білорусі помітили велику колону вагнерівців, після цього було ще кілька. Колони прямували в напрямку Осиповичів.
- На кордоні з Польщею тривають тренування білоруської армії з вагнерівцями. Сили "відпрацюють навчально-бойові завдання".
- Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що в Білорусі можуть розмістити до 8 тисяч російських найманців ПВК "Вагнера". Однак ситуація на кордоні залишається повністю контрольованою.