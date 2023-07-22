Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, коментуючи відеозвернення Пригожина від 19 липня.

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"Пригожин збирається створити "другу армію світу" в Білорусі. Сенс у тому, що він дійсно намагається щось зробити із цією армією. Їх тренують, там є якісь ресурси – зброя, бронетехніка, авіація", – зазначив Яковенко.

Пригожин хоче зробити "другу армію світу" в Білорусі: дивіться відео

Хоча білоруська армія невелика, але за кількамісячного навчання можна підвищити її боєздатність.

Зверніть увагу! 19 липня в соцмережах поширили відео, на якому Євгеній Пригожин розповів своїм найманцям про їхню подальшу долю. Він сказав, що вагнерівці вирушать до Африки, але спершу зроблять білоруську армію "другою у світі".

Може виникнути унікальний симбіоз

Як відомо, у Білорусі розмістили тактичну ядерну зброю, але без механізму керування. Оскільки Пригожин має "дах" у ФСБ, то гіпотетично він може домовитися з 12 управлінням Міноборони.

Якщо це вдасться, то ми отримуємо унікальне явище – симбіоз вагнерівців з режимом Лукашенка і ядерною зброєю,

– наголосив Яковенко.

Пригожин збирається вчинити щось саме проти Путіна. Для будь-яких інших варіантів створювати якісь загрози – він безсилий.

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