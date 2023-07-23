В мониторинговой группе подчеркнули, что эта колонна двигалась по новому маршруту в Беларуси. Она едет в лагерь вагнеровцев под белорусским населенным пунктом Осиповичи.
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В Беларусь прибыла "юбилейная" колонна вагнеровцев
"Белорусский Гаюны" подчеркнули, что 23 июля утром в Беларусь прибыла 10 колонна наемников Пригожина. В этой колонне было не менее 10 единиц техники.
В "Белорусском Гаюне" сказали, что в Беларусь прибыли российские:
- КамАЗ тент;
- несколько УАЗ СГР (которые в народе называют "буханками");
- микроавтобус Volkswagen Transporter
- не менее 6 фур.
У большинства машин номера либо заклеены, либо у них есть номерные знаки России и так называемых террористических формирований "ЛНР" и "ДНР". Колонну сопровождает ГАИ Беларуси,
– подчеркнули в мониторинговой группе.
"Белорусский Гаюн" рассказали о прибытии 10 колонны вагнеровцев / Фото "Белорусского Гаюна"
Там также отметили, что эта колонна изменила маршрут, в отличие от своих предыдущих, и свернула вблизи населенного пункта Чериков в направлении Могилева и дальше двигалась на Бобруйск.
Вагнеровцев в Беларуси стало больше
Журналисты CNN опубликовали новые спутниковые снимки лагеря вагнеровцев, разместившихся в центральной части Беларуси. Так, на снимке за 21 июля показан лагерь, расположенный в районе населенного пункта Цель Беларуси.
Лагерь вагнеровцев в Беларуси 21 июля / Фото компании Umbra
Для сравнения, там также опубликовали предыдущие снимки от Maxar Technologies, датированные 16 июля. Эти фото позволяют увидеть там около 10 грузовиков и 5 автобусов.
Лагерь вагнеровцев 16 июля / Фото Maxar Technologies
Если сравнить эти два изображения, то можно увидеть, что в верхнем квадрате ранее пустовавшее пространство заполнилось палатками для личного состава или, вероятно, техникой. Впрочем, низкое качество этих фото не позволяет уверенно оценить изменения в лагере вагнеровцев.
ЧВК "Вагнера" в Беларуси: последние новости
- В Госпогранслужбе 22 июля уточнили, какое количество вагнеровцев прибыло в Беларусь. По словам спикера ГНСУ Андрея Демченко, она может достигать ориентировочно 5 тысяч человек.
- Также в "Белорусском Гаюне" показали спутниковые снимки, на которых видна численность техники вагнеровцев в их лагере. В мониторинговой группе отметили, что количество этой техники увеличилось.
- Также глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин зарегистрировал новую компанию в Белоруссии. Она якобы должна заниматься "управлением недвижимостью".