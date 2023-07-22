Изменения на территории воинской части 22 июля помог зафиксировать спутник. Данные из него передали компании Maxar Technologies и Umbra изданию The Washington Post.

Достойно внимания Наев назвал цель расположения вагнеровцев в Беларуси

Существенные изменения за считанные дни

Как подчеркнул старший директор Maxar Стивен Вуд, из снимка хорошо видно, что "недавно на объект прибыли десятки, если не сотни, транспортных средств и оборудования".

При этом следует отметить, что резкое увеличение техники зафиксировали в течение нескольких дней, ведь предыдущие снимки были сделаны 14, 16 и 19 июля.



Количество российской техники под Осиповичами по состоянию на 22 июля / Washington Post

В телеграм-канале "Беларускі Гаюн", который следит за передвижением военной техники по территории этого государства, отметили, что изменения на снимке, сделанном 22 июля, очень заметны даже при сравнении со снимком Planet от 19 июля, "не говоря уже о более ранних фотографиях 14 и 16 июля".

К примеру, на сегодняшнем снимке видно, что поле (центральная часть) уже полностью заставлено какими-то объектами. Качество снимка не позволяет понять, но с высокой вероятностью можно сказать, что это автомобили, 19 числа занимавшие лишь половину зеленой области, а сейчас уже почти всю. В то же время, условная стоянка грузовиков, расположенная левее поля, будто стала меньше,

– написали в "Беларускі Гаюн".

Более того, как подчеркнули в телеграм-канале, сегодняшний снимок зафиксировал не весь лагерь вагнеровцев в поселке Цель, а только его юго-западную часть.



Сравнение спутниковых снимков лагеря вагнеровцев / "Беларускі Гаюн"

Почти полтысячи единиц техники

Стоит отметить, что всего за несколько дней до нового снимка, 19 июля, в поселке Цель под Осиповичами, было зафиксировано не менее 485 единиц техники. Почти вся эта техника располагалась вблизи построек, похожих на склады. Некоторые автомобили стояли в таком положении, которое свидетельствовало о том, что их, вероятно, разгружали.

Также в среду технику обнаружили на стоянке военного городка и вблизи самих палаток. Однако вместе с тем журналисты не обнаружили среди всего этого скопления тяжелой военной техники.



Техника в лагере ЧВК "Вагнера" в Беларуси / Радыё Свабода