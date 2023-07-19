Данные о сосредоточении техники удалось получить журналистам благодаря спутниковому снимку Planet Labs. Он был сделан около 6:30 в среду, 19 июля.

Раньше Заехала уже третья колонна: где и зачем вагнеровцы сосредотачиваются в Беларуси

Без тяжелой военной техники

Почти вся обнаруженная техника расположена вблизи зданий, похожих на склады. При этом некоторые машины находятся в таком положении, свидетельствующем о том, что их, вероятно, разгружают.

Также техника была обнаружена на стоянке военного городка и вблизи самих палаток. Речь идет об:

около 45 автобусах разных модификаций,

около 55 тентовых фурах, некоторые из которых с прицепами,

около 65 грузовиках различных модификаций, в частности, не менее 8 платформах с преимущественно строительным оборудованием,

около 320 автомобилях, похожих по габаритам на УАЗ, фургоны, микроавтобусы УАЗ, микроавтобусы типа "Газель", легковые автомобили.

Однако следует отметить, что среди всей этой техники журналисты не обнаружили тяжелую военную технику.



Техника в лагере ЧВК "Вагнера" в Беларуси / Радио Свобода

В Беларуси заметили 5 колонн ЧВК "Вагнера" всего за двое суток

Следует отметить, что после неудачного мятежа Пригожина в Беларуси замечали не одну колонну автомобилей ЧВК "Вагнера". Об этом не раз сообщал телеграм-канал "Белорусский гаюн", следящий за передвижением военной техники по территории этого государства.

Так, только накануне, 18 июля, сообщили о передвижении уже четвертой, пятой и шестой колонн техники вагнеровцев, которые двигались в направлении Осиповичей и, в частности, лагеря вагнеровцев в поселке Цель. 19 июля были зафиксированы еще 2 колонны. При этом в них заметили:

более 80 автомобилей в четвертой колонне,

до 100 – в пятой колонне,

до 120 – в шестой,

по меньшей мере 50 в седьмой,

до 150 – в восьмой.

Техника в колоннах имела номера так называемых "ЛНР", реже – "ДНР", а иногда встречалась техника и вовсе без знаков.

По данным же ГУР МО Украины, по состоянию на 17 июля в Беларусь прибыли от 500 до 700 вагнеровцев. Поскольку это значительное количество наемников с боевым опытом, разведка пристально следит за ситуацией.