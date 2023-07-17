Это 24 Каналу прокомментировал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко. Сообщение об очередной колонне вагнеровцев появилось в "Беларускі Гаюн".

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"Мы видим, что две колонны зашли. Сначала 60 автомобилей, сегодня уже подают плюс 20. Как и предполагалось, они разместились в лагере в Осиповичском районе", – отметил Латушко.

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Вагнеровцев размещают в рамках региональной группировки войск так называемого союзного государства России и Беларуси. Похоже, они нашли правовую формулу, как обосновать приход наемников Евгения Пригожина на территорию Беларуси.

Статус вагнеровцев остается под вопросом

Как известно, глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин отказался подписать контракт с минобороны России. Поскольку российское законодательство исключает существование каких-либо частных военных компаний, его наемники юридически не существуют.

Если они принадлежат этой региональной группировке войск, то неизвестно, кого они представляют.

Обратите внимание! Во время "переворота" 24 июня вагнеровцы установили контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а также несколькими дорогами, ведущими в Москву. Более того, они повредили дороги, 19 домов и минуснули несколько российских самолетов, среди которых военный Ил-22М.

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