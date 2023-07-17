Однако журналисты сообщили, что первый грузовик появился еще 13 июля. Это свидетельствует об активности врагов в лагере.

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Что известно о размещении вагнеровцев

Уже 15 июля на изображениях компании BlackSky заметно прибытие новых грузовиков и других транспортных средств.

Дополнительный транспорт уже прибыл 16 июля. На фото от 16 июля уже заметно:

не менее пяти грузовиков;

автобусы;

контейнеры;

пикапы и УАЗы, которые разместили у палаток.

В мониторинговой группе "Белорусский Гаюн" отметили, что и фуры, и автобусы были в большой колонне ЧВК "Вагнера", которая въехала в Беларусь около 3:00 ночи 15 июля и двигалась по трассам Р43 и М5 в направлении Осиповичей. То есть спутниковые снимки подтверждают, что конечным пунктом был лагерь в деревне Цель.

Спутниковые снимки за 14 – 16 июля из лагеря вагнеровцев

В Беларусь прибыла еще одна колонна вагнеровцев

Ориентировочно в 11:09 мониторинговая группа сообщила, что 17 июля еще одна колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь.

В направлении Осиповичей и лагеря в села Цель по трассе М5 от Бобруйска прямо сейчас (по состоянию на 11:09 17 июля – 24 Канал) движется еще одна большая колонна наемников ЧВК "Вагнера",

– сообщил "Белорусский Гаюн".

В составе колонны вагнеровцев есть не менее 20 машин разных модификаций: УАЗы Патриот, пикапы, буханки, строительная техника, автобусы, фуры. Все они были с установленными флагами России и символикой ЧВК "Вагнера".

Известно, что это, по меньшей мере, 3-я колонна вагнеровцев, прибывших в Беларусь с 11 июля.

В Госпогранслужбе объяснили, какая ситуация на северной границе Украины

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил 16 июля, что сейчас группировка вагнеровцев не представляет угрозы для Украины.

Но количество (вагнеровцев в Беларуси – 24 Канал) не представляет такой угрозы для Украины, чтобы создать ударную группировку. Однако, конечно же, Беларусь их может привлекать и к более серьезным вещам, например, для дестабилизации ситуации на границе с Украиной или другими странами,

– подчеркнул спикер ГПСУ.

По словам Демченко, украинская разведка и военные отслеживают ситуацию на белорусской границе.