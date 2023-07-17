Путину за его новые признания может грозить до 20 лет заключения в соответствии с Уголовным кодексом России. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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За что могут посадить Путина

Недавно "придворный журналист" Владимира Путина Андрей Колесников опубликовал сокрушительное для самого диктатора интервью. Примечательно, что сам Путин рассказал вещи, компрометирующие его.

Путин наговорил себе на 20 лет заключения в России. Потому что он официально заявил, что юридически ПИК "Вагнера" не существует. Это делает ЧВК "Вагнера" незаконным военным формированием,

– заметил Сергей Жирнов.

Согласно статье 208 Уголовного кодекса России есть уголовная ответственность не только за создание, но и за финансирование незаконных военных формирований. А мы напомним, что недавно российский президент также подтвердил выделение очень больших бюджетных средств на деятельность группы "Вагнера".

То есть Путину и всем, кто поддерживал за финансирование ЧВК "Вагнера" "светит" от 14 до 20 лет.

"Это уникальная вещь. Потому что Путин публично признал, как его отстранят от власти в результате в следующий раз кремлевского переворота. Когда его отстранят, то посадят по статье 208 УК России", – подчеркнул экс-разведчик.

Эта ситуация похожа на случай, когда Путин, сидя с Марией Львовой-Беловой, признал, что помогал похищать украинских детей. За что Международный уголовный суд сразу же признал его военным преступником и выписал ордер на арест.

Сергей Жирнов о признании Путина в преступлениях: смотреть видео

"Последняя поездка Путина"

Для Владимира Путина много вызовов в ближайшие месяцы. Если ему удастся не сесть за решетку за финансирование незаконного военного формирования, то арестовать его могут в ЮАР.

В Йоханнесбурге 22 – 24 августа состоится саммит блока БРИКС. Диктатор должен поехать туда.

"Африканский саммит будет проходить в 20-х числах августа. В это время в 1991 году создали ГКЧП, а в 2000-м году затонула лодка "Курск". На месте Путина, я бы не рискнул уехать. Может, его там и не арестуют. Но пока его не будет в Москве, возможно, уже некуда будет возвращаться", – иронизирует Жирнов.

Августовский путч в России

Это попытка государственного переворота в СССР в августе 1991 года, когда самопровозглашенный Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) пытался отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева.

Отметим, что ЮАР является страной-участницей Международного уголовного суда, выдавшего ордер на его арест. Поэтому они должны были арестовать Владимира Путина как военного преступника.

Путин дал интервью Колесникову: что известно