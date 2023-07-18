В эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов рассказал о задачах вагнеровцев в Беларуси, пишет 24 Канал.

Смотрите также Уже утилизируем диверсантов: способны ли вагнеровцы в Беларуси открыть второй фронт против Украины

Составляют ли вагнеровцы в Беларуси угрозу для Украины

По словам Юсова, часть прибывших в Беларусь вагнеровцев будут инструкторами для белорусских и российских военных. Другая часть будет привлечена к тому, чтобы "нервировать" Польшу и другие страны-члены ЕС и НАТО.

Однако пока ЧВК "Вагнера" не представляют непосредственной угрозы для Украины. Как минимум потому, что они заходят в Беларусь разоруженными.

Но это большое количество людей с боевым опытом. Мы мониторим ситуацию и это не изменяет ситуацию,

– сказал Юсов.

ЧВК "Вагнера" в Беларуси становится все больше