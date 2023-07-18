В эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов рассказал о задачах вагнеровцев в Беларуси, пишет 24 Канал.
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Составляют ли вагнеровцы в Беларуси угрозу для Украины
По словам Юсова, часть прибывших в Беларусь вагнеровцев будут инструкторами для белорусских и российских военных. Другая часть будет привлечена к тому, чтобы "нервировать" Польшу и другие страны-члены ЕС и НАТО.
Однако пока ЧВК "Вагнера" не представляют непосредственной угрозы для Украины. Как минимум потому, что они заходят в Беларусь разоруженными.
Но это большое количество людей с боевым опытом. Мы мониторим ситуацию и это не изменяет ситуацию,
– сказал Юсов.
ЧВК "Вагнера" в Беларуси становится все больше
- После мятежа Пригожина его ППК "Вагнера" предложили подписать контракт по минобороны России или переместиться в Беларусь вслед за своим руководителем.
- Утром 15 июля в Беларуси заметили большую колонну вагнеровцев с номерами квазиреспублик в Луганской и Донецкой областях, которые двигались в сторону палаточного лагеря в селе Цель.
- Уже 16 июля их прибытие стало заметно на спутниковых фото. На кадрах видно: не менее пяти грузовиков, автобусы, контейнеры, пикапы и УАЗы, которые разместили возле палаток.
- Вагнеровцев размещают в рамках региональной группировки войск так называемого союзного государства России и Беларуси. Похоже, они нашли правовую формулу, как обосновать приход наемников Евгения Пригожина на территорию Беларуси.
- Ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко высказал предположение, что в Беларуси могут разместить до 8 тысяч русских наемников ЧВК "Вагнера". Пограничники следят за ситуацией, однако пока угрозы нет.