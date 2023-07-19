Очередная колонна вагнеровцев следовала по трассе Р43 от Рогачева в направлении Бобруйска. Это уже третья за день колонна наемников.

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В Беларуси заметили уже шестую колонну ЧВК "Вагнера"

Как рассказали мониторинговые группы, шестая колонна двигалась по трассе Р43. В ней есть разные пикапы и тентованные "Уралы" с прицепами.

Было зафиксировано, что колонна подъезжала к объездной Бобруйска, а затем пошла на Осиповичи в направлении лагеря вагнеровцев.



В Беларуси заметили шестую колонну ЧВК "Вагнера" / Карта

Известно, что эта колонна двигалась в сопровождении ГАИ Беларуси. По уточненным данным, прибывшая в Беларусь шестая колонна ЧВК "Вагнера" насчитывает около 100 – 120 машин.

Сейчас колонна уже на трассе М5 и проехала Осиповичи. Она растянулась на 5 – 10 километров, и разбита, условно, на 2 огромные части.

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