Кстати, в Беларусь прибыло не менее 9 колонн вагнеровцев. Кроме того, Украина предупредила страны НАТО об угрозе гибридной войны.
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Для чего вагнеровцы размещаются в Беларуси
Сергей Наев рассказал, что вагнеровцы принимают меры, цель которых – психологический тис на население Украины.
Для устрашения. Но нас не нужно пугать, потому что мы знаем, чем нужно заниматься и делаем все для того, чтобы вражеские разведывательные диверсионные силы не смогли успешно действовать на территории Украины, в частности, на Киевском направлении в Чернобыльской зоне,
– сообщил генерал-лейтенант.
По его словам, Украина, чтобы предотвратить действия противника за последнюю неделю:
- разрушила пять участков дорог, ведущих к государственной границе с Беларусью;
- создала более 60 заминированных лесных завалов;
- заложила более двух с половиной тысяч противотанковых мин.
Сергей Наев рассказал, что еженедельно наши военные тренируются, они очень мотивированы.
Мы все делаем для того, чтобы население Украины верило в наши Вооруженные Силы,
– заверил командующий Объединенными силами ВСУ.
Вагнеровцы в Беларуси: коротко
- 19 июля в Беларусь прибыла уже девятая колонна вагнеровцев. Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что в колонне исключительно фуры, не менее 30. Некоторые едут сразу с двумя прицепами, большинство – без номерных знаков.
- По наблюдениям группи "Белорусский Гаюн", некоторые фуры, ехавшие в колоннах с вагнеровцами, позже возвращались в Россию. То есть, они привозят груз в лагерь ЧВК "Вагнара" в поселке Цель и возвращаются в Россию.
- В Пентагоне прокомментировали деятельность вагнеровцев в Беларуси. Там заявили, что ЧВК "Вагнера" реинтегрируется в российские войска. Подробнее об этом читайте по ссылке.