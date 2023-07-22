Кстати, в Беларусь прибыло не менее 9 колонн вагнеровцев. Кроме того, Украина предупредила страны НАТО об угрозе гибридной войны.

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Для чего вагнеровцы размещаются в Беларуси

Сергей Наев рассказал, что вагнеровцы принимают меры, цель которых – психологический тис на население Украины.

Для устрашения. Но нас не нужно пугать, потому что мы знаем, чем нужно заниматься и делаем все для того, чтобы вражеские разведывательные диверсионные силы не смогли успешно действовать на территории Украины, в частности, на Киевском направлении в Чернобыльской зоне,

– сообщил генерал-лейтенант.

По его словам, Украина, чтобы предотвратить действия противника за последнюю неделю:

разрушила пять участков дорог, ведущих к государственной границе с Беларусью;

создала более 60 заминированных лесных завалов;

заложила более двух с половиной тысяч противотанковых мин.

Сергей Наев рассказал, что еженедельно наши военные тренируются, они очень мотивированы.

Мы все делаем для того, чтобы население Украины верило в наши Вооруженные Силы,

– заверил командующий Объединенными силами ВСУ.

Вагнеровцы в Беларуси: коротко