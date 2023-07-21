В Пентагоне отметили, что вагнеровцы продолжают двигаться в Беларусь. Об этом информирует 24 Канал.

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Вагнеровцы интегрируются в российское войско

По данным Минобороны США, боевики "реинтегрируются в российские войска".

Учитывая, что мы видим в Беларуси, видим сообщения о том, что войска ПВК "Вагнера" продолжают двигаться в этот регион и продолжают, я думаю, консолидироваться там... Мы, безусловно, видели, как силы "Вагнера" реинтегрируются в российскую армию,

– заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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За несколько месяцев погибли до 20 тысяч завербованных зэков

В ближайшие дни ЧВК "Вагнера", вероятно, уволит последних осужденных со службы. Схема вербовки в рамках "Проекта К" достигла пика в начале 2023 года. Тогда служили не менее 40 000 человек.

Значительное количество помилованных осужденных, вероятно, примет предложение продолжить работу с "Вагнером" в качестве контрактников. Между тем минобороны России взяло на себя контроль за тюремной вербовкой "Вагнера",

– отметили в британской разведке.

Добавили, что завершение этой схемы, так сказать, "поставит точку" в истории вагнеровцев на войне против Украины.

"Проект превратил "Вагнера" в организацию, которая в прошлом месяце прямо бросила вызов властям президента Путина. Это также знаменует собой один из самых кровавых эпизодов в современной военной истории: за несколько месяцев погибли до 20 тысяч завербованных зеков", – подытожили в разведке Великобритании.