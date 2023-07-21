У Пентагоні зазначили, що вагнерівці продовжують рухатися до Білорусі. Про це інформує 24 Канал.

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Вагнерівці інтегруються в російське військо

За даними Міноборони США, бойовики "реінтегруються в російські війська".

З огляду на те, що ми бачимо в Білорусі, бачимо повідомлення про те, що війська ПВК "Вагнера" продовжують рухатися в цей регіон і продовжують, я думаю, консолідуватися там... Ми, безумовно, бачили, як сили "Вагнера" реінтегруються в російську армію,

– заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

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За кілька місяців загинули до 20 тисяч завербованих зеків

Найближчими днями ПВК "Вагнера", ймовірно, звільнить останніх засуджених зі служби. Схема вербування у межах "Проєкту К" досягла піку на початку 2023 року. Тоді служили щонайменше 40 000 осіб.

Значна кількість помилуваних засуджених, ймовірно, прийме пропозицію продовжити працювати з "Вагнером" як контрактники. Тим часом міноборони Росії взяло на себе контроль за тюремним вербуванням "Вагнера",

– зазначили в британській розвідці.

Додали, що завершення цієї схеми, так би мовити, "поставить крапку" в історії вагнерівців на війні проти України.

"Проєкт перетворив "Вагнера" в організацію, яка минулого місяця прямо кинула виклик владі президента Путіна. Це також знаменує собою один із найкривавіших епізодів у сучасній військовій історії: за кілька місяців загинули до 20 тисяч завербованих в'язнів", – підсумували у розвідці Великої Британії.