Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк поделился своими размышлениями, какова цель размещение вагнеровцев в Беларуси. Подоляк обращает внимание, что вагнеровцы не смогут "сидеть без работы в палаточных городках".
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У Пригожина небольшое пространство для маневров
В частности, он объясняет, что для поддержания боеспособности наемникам Пригожина требуется регулярное участие в боевых действиях и "сладкие" финансовые потоки. По мнению советника главы ОП, у Пригожина небольшое пространство для маневров.
Подоляк отмечает, что для вагнеровцев неблагодарное дело совершать вылазки ДРГ на севере Киевской области. Дело в том, что украинская граница надежно укреплена, а наши пограничники, как пишет Подоляк, только рады расчехлить оружие.
Следовательно, Подоляк называет другие цели, которые могут выполнять вагнеровцы. В частности, наемники могут прибегнуть к провокациям на границе с Польшей и странам Балтии, которые являются членами НАТО.
Советник главы ОП отмечает, что Россия заинтересована в Сувальском перешейке.
Гибридная агрессия России в отношении НАТО с помощью "серых человечков" лучше всего соответствует стратегии повышения ставок для давления на союзников, чтобы повлиять на поддержку Украины. Готовность стран НАТО давать отпор вооруженной группировке пока неочевидна, а неопределенность воспринимается Россией как слабость и является питательной силой для провокаций,
– отметил Подоляк.
Он добавляет, что НАТО может решить эту угрозу, предоставив оружие Киеву для уничтожения врага на территории Украины.
Путин уже угрожает Польше
- Недавно на заседание Совбеза России Владимир Путин неожиданно разразился угрозами в адрес Польши и Литвы. Риторика Путина очень напоминала его заявления перед вторжением в Украину.
- Путин вдруг придумал, что Польша якобы получила многие западные земли благодаря кровавому советскому диктатору Сталину. Как известно, Путин является известным поклонником Сталина.
- Однако, во время своего циркового номера Путин не упомянул, что СССР и нацистская Германия поделили территории Польши. Диктатор сказал, что Россия напомнит Польше о том, что Сталин, дескать, подарил им территории.
- Официальная Варшава резко отреагировала и вызвала на ковер российского посла. В Польше напомнили Путину, что Сталин был военным преступником, что не подлежит сомнению.