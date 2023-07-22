Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк поделился своими размышлениями, какова цель размещение вагнеровцев в Беларуси. Подоляк обращает внимание, что вагнеровцы не смогут "сидеть без работы в палаточных городках".

Смотрите также Путин усиливает росгвардию: у Зеленского объяснили, зачем диктатору еще одна армия в России

У Пригожина небольшое пространство для маневров

В частности, он объясняет, что для поддержания боеспособности наемникам Пригожина требуется регулярное участие в боевых действиях и "сладкие" финансовые потоки. По мнению советника главы ОП, у Пригожина небольшое пространство для маневров.

Подоляк отмечает, что для вагнеровцев неблагодарное дело совершать вылазки ДРГ на севере Киевской области. Дело в том, что украинская граница надежно укреплена, а наши пограничники, как пишет Подоляк, только рады расчехлить оружие.

Следовательно, Подоляк называет другие цели, которые могут выполнять вагнеровцы. В частности, наемники могут прибегнуть к провокациям на границе с Польшей и странам Балтии, которые являются членами НАТО.

Советник главы ОП отмечает, что Россия заинтересована в Сувальском перешейке.

Гибридная агрессия России в отношении НАТО с помощью "серых человечков" лучше всего соответствует стратегии повышения ставок для давления на союзников, чтобы повлиять на поддержку Украины. Готовность стран НАТО давать отпор вооруженной группировке пока неочевидна, а неопределенность воспринимается Россией как слабость и является питательной силой для провокаций,

– отметил Подоляк.

Он добавляет, что НАТО может решить эту угрозу, предоставив оружие Киеву для уничтожения врага на территории Украины.

Путин уже угрожает Польше