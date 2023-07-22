Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, пишет 24 Канал. Он отметил, что в России будет новый мятеж после того, как так называемый "марш справедливости" Пригожина выявил слабость кремлевского режима.
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Почему мятеж Пригожина завершился фиаско
По мнению Подоляка, мятеж Пригожина завершился фиаско, поскольку главарь вагнеровцев не планировал захватить власть.
"Почему переворот Пригожина завершился фиаско? Очень просто – Пригожин маленький по масштабу, он и не хотел забрать власть, не хотел ее перехватить. Он бизнесмен… не политик. Он шел очень быстро, не ожидал такого прохода от Ростова в Москву, но не хотел зайти в Москву и взять власть", – пояснил.
Подоляк считает, что в России пока не сформировалась политическая группа, которая "могла бы перехватить власть и стать вместо Путина".
Россия будет хаотизироваться. Там будет много маленьких групп, которые будут идти и что-то забирать. И вот это будет революционный процесс в России,
– прогнозирует он.
Путин усиливает росгвардию
Подоляк обратил внимание на то, что Путин усиливает росгвардию, передавая туда тяжелое вооружение и спецназ. Как говорит советник главы ОП, Путин хочет, чтобы росгвардия защищала его.
"Он хочет создать на базе росгвардии вторую армию, опять-таки для внутреннего использования. То есть эта армия должна защищать Путина. Он ошибается. Эта армия будет атаковать Путина", – сказал он.
По словам Подоляка, причиной, по которой даже росгвардия восстанет против руководителя Кремля, является то, что в России любят "сильного царя", которым Путин уже не является.
"Путин после неудачного мятежа Пригожина доказал, что он не царь, а шут, трусливый человек, не убегающий. Россия его уже не любит. Все, нет сакральности Путина", – резюмировал он.
В ГУР заявили, что в России готовится новый мятеж
- В ГУР МО заявили, что имеют данные о подготовке нового мятежа в России. В разведке решили не раскрывать данные по подготовке мятежа в России, чтобы не помогать ФСБ.
- В разведке констатируют, что среди военно-политической элиты России растет недовольство из-за решения Путина начать войну против Украины. Более того, недовольство растет среди кадровых военных, которых пытаются сделать козлами-отпущениями.
- Представитель разведки Андрей Юсов заявил, что внутреннее противостояние в Кремле переходит в активную фазу. На это указывает задержание в России террориста Игоря Гиркина-Стрелкова.