Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, пишет 24 Канал. Он отметил, что в России будет новый мятеж после того, как так называемый "марш справедливости" Пригожина выявил слабость кремлевского режима.

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Почему мятеж Пригожина завершился фиаско

По мнению Подоляка, мятеж Пригожина завершился фиаско, поскольку главарь вагнеровцев не планировал захватить власть.

"Почему переворот Пригожина завершился фиаско? Очень просто – Пригожин маленький по масштабу, он и не хотел забрать власть, не хотел ее перехватить. Он бизнесмен… не политик. Он шел очень быстро, не ожидал такого прохода от Ростова в Москву, но не хотел зайти в Москву и взять власть", – пояснил.

Подоляк считает, что в России пока не сформировалась политическая группа, которая "могла бы перехватить власть и стать вместо Путина".

Россия будет хаотизироваться. Там будет много маленьких групп, которые будут идти и что-то забирать. И вот это будет революционный процесс в России,

– прогнозирует он.

Путин усиливает росгвардию

Подоляк обратил внимание на то, что Путин усиливает росгвардию, передавая туда тяжелое вооружение и спецназ. Как говорит советник главы ОП, Путин хочет, чтобы росгвардия защищала его.

"Он хочет создать на базе росгвардии вторую армию, опять-таки для внутреннего использования. То есть эта армия должна защищать Путина. Он ошибается. Эта армия будет атаковать Путина", – сказал он.

По словам Подоляка, причиной, по которой даже росгвардия восстанет против руководителя Кремля, является то, что в России любят "сильного царя", которым Путин уже не является.

"Путин после неудачного мятежа Пригожина доказал, что он не царь, а шут, трусливый человек, не убегающий. Россия его уже не любит. Все, нет сакральности Путина", – резюмировал он.

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