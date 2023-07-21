В ГУР МО заявили, что имеют данные о подготовке нового мятежа в России. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, информирует 24 Канал.
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Главная причина недовольства элит – режим Путина
Юсов решил не раскрывать данные, которыми разведка располагает относительно подготовки мятежа в России, чтобы не помогать ФСБ.
Мы не будем ими делиться, понимая, что нас здесь и ФСБ может смотреть, и они с удовольствием записывают. Давайте не облегчать им работу,
– сказал он.
В то же время представитель украинской разведки отметил, что российская военно-политическая элита понимает, что решения об аннексии Крыма, о нападении на украинский восток и полномасштабном вторжении были ошибочны и бессмысленны для интересов России.
По словам Юсова, в России пытаются сделать козлами отпущения кадровых военных. Сейчас вопрос в том, насколько долго военные будут это терпеть.
"Главная причина – именно в этом, собственно, в режиме и фигуре Путина. Все остальное – это производное. И то, что в России пытаются сделать козлами отпущения кадровых военных, – вопрос, насколько долго они будут терпеть это", – резюмировал Юсов.
Башни Кремля переходят в активную фазу внутреннего противостояния
- После неудачного мятежа вагнеровцев главарь наемников Пригожин встретился с Путиным. Пригожин решил разместить вагнеровцев в Беларуси, отказавшись подписывать контракт с минобороны России.
- Андрей Юсов заявил, что основная задача наемников Пригожина в Беларуси будет проводить ИПСО и отвлекать внимание Украины на Север.
- В то же время Юсов заявил, что в Кремле внутреннее противостояние переходит в активную фазу. Именно так он прокомментировал задержание в России террориста Игоря Гиркина-Стрелкова.
- Он обратил внимание на то, что Гиркина задержали за критику руководства России, когда Пригожин на свободе, несмотря на мятеж.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское руководство держит под пристальным контролем деятельность наемников в Беларуси.