В ГУР МО заявили, что имеют данные о подготовке нового мятежа в России. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, информирует 24 Канал.

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Главная причина недовольства элит – режим Путина

Юсов решил не раскрывать данные, которыми разведка располагает относительно подготовки мятежа в России, чтобы не помогать ФСБ.

Мы не будем ими делиться, понимая, что нас здесь и ФСБ может смотреть, и они с удовольствием записывают. Давайте не облегчать им работу,

– сказал он.

В то же время представитель украинской разведки отметил, что российская военно-политическая элита понимает, что решения об аннексии Крыма, о нападении на украинский восток и полномасштабном вторжении были ошибочны и бессмысленны для интересов России.

По словам Юсова, в России пытаются сделать козлами отпущения кадровых военных. Сейчас вопрос в том, насколько долго военные будут это терпеть.

"Главная причина – именно в этом, собственно, в режиме и фигуре Путина. Все остальное – это производное. И то, что в России пытаются сделать козлами отпущения кадровых военных, – вопрос, насколько долго они будут терпеть это", – резюмировал Юсов.

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