Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что задержание Гиркина – это хорошие новости, пишет 24 Канал.

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В ГУР заявили, что Гиркин договорился

"Пушкин дописался, Гагарин долетался, а Гиркин договорился. Это хорошие новости. Там банка с пауками продолжает активно двигаться. Мы можем желать успехов всем участникам процесса", – заявил Юсов.

Представитель ГУР МО отметил, что подобные процессы внутри Кремля раньше происходили в более скрытой форме. Однако после попытки мятежа главаря вагнеровцев Евгения Пригожина они "всё больше стали выходить наружу".

Впрочем, Юсов обратил внимание на парадоксальность кремлевского режима. Дело в том, что на Москву шел и сбивал самолеты Пригожин, а задерживают Гиркина. По его словам, такова особенность путинского режима.

Представитель украинской разведки подчеркнул, что Гиркин не был самостоятельным игроком. Это указывает на то, что противостояние башен Кремля переходит в активную фазу.

"Вопрос не в самом Гиркине. Он и до этого не действовал как самостоятельная фигура. Значит, жители башен Кремля переходят в активную фазу внутреннего противостояния. И здесь точно можно сказать, что дальше будет", – добавил представитель ГУР.

Что известно о задержании Гиркина