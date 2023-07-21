Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что задержание Гиркина – это хорошие новости, пишет 24 Канал.
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В ГУР заявили, что Гиркин договорился
"Пушкин дописался, Гагарин долетался, а Гиркин договорился. Это хорошие новости. Там банка с пауками продолжает активно двигаться. Мы можем желать успехов всем участникам процесса", – заявил Юсов.
Представитель ГУР МО отметил, что подобные процессы внутри Кремля раньше происходили в более скрытой форме. Однако после попытки мятежа главаря вагнеровцев Евгения Пригожина они "всё больше стали выходить наружу".
Впрочем, Юсов обратил внимание на парадоксальность кремлевского режима. Дело в том, что на Москву шел и сбивал самолеты Пригожин, а задерживают Гиркина. По его словам, такова особенность путинского режима.
Представитель украинской разведки подчеркнул, что Гиркин не был самостоятельным игроком. Это указывает на то, что противостояние башен Кремля переходит в активную фазу.
"Вопрос не в самом Гиркине. Он и до этого не действовал как самостоятельная фигура. Значит, жители башен Кремля переходят в активную фазу внутреннего противостояния. И здесь точно можно сказать, что дальше будет", – добавил представитель ГУР.
Что известно о задержании Гиркина
- Террорист Гиркин, причастный к сбитию малазийского боинга и других военных преступлений, после полномасштабного вторжения России активно критиковал военно-политическое руководство страны-агрессора.
- В то же время, террорист стал на сторону Путина во время так называемого мятежа Пригожина. В пятницу, 21 июля, стало известно, что Гиркин был задержан в России и обвинен в экстремизме.
- Жена террориста жаловалась, что его вывели из дома "под руки" и увезли в неизвестном направлении. В квартире Гиркина провели обыски.