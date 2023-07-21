Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що затримання Гіркіна – це хороші новини, пише 24 Канал.
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У ГУР заявили, що Гіркін договорився
"Пушкін дописався, Гагарін долітався, а Гіркін договорився. Це хороші новини. Там банка з павуками продовжує активно рухатися. Ми можемо бажати успіхів усім учасникам процесу", – заявив Юсов.
Представник ГУР МО зазначив, що подібні процеси всередині Кремля раніше відбувалися у більш прихованій формі. Однак після спроби заколоту ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина вони "дедалі більше почали виходити назовні".
Зрештою, Юсов звернув увагу на парадоксальність кремлівського режиму. Річ у тім, що на Москву йшов і збивав літаки Пригожин, а затримують Гіркіна. За його словами, така особливість путінського режиму.
Представник української розвідки наголосив, що Гіркін не був самостійним гравцем. Це вказує на те, що протистояння веж Кремля переходить в активну фазу.
"Питання не в самому Гіркіні. Він і до цього не діяв як самостійна фігура. Значить мешканці веж Кремля переходять в активну фазу внутрішнього протистояння. І тут точно можна сказати, що далі буде", – додав представник ГУР.
Що відомо про затримання Гіркіна
- Терорист Гіркін, який причетний до збиття малазійського боїнга та інших воєнних злочинів, після повномасштабного вторгнення Росії активно критикував військово-політичне керівництво країни-агресора.
- Водночас терорист став на сторону Путіна під час так званого заколоту Пригожина. У п'ятницю, 21 липня, стало відомо, що Гіркіна затримали у Росії та звинуватили в екстремізмі.
- Дружина терориста бідкалася, що його вивели з дому "під руки" і повезли в невідомому напрямку. У квартирі Гіркіна провели обшуки.