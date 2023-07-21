У ГУР МО заявили, що мають дані про підготовку нового заколоту в Росії. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, інформує 24 Канал.
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Головна причина невдоволення еліт – режим Путіна
Юсов вирішив не розкривати дані, якими розвідка володіє щодо підготовки заколоту в Росії, щоб не допомагати ФСБ.
Ми не будемо ними ділитися, розуміючи, що нас тут і ФСБ може дивитися, і вони із задоволенням занотують. Давайте не полегшувати їм роботу,
– сказав він.
Водночас представник української розвідки зазначив, що російська воєнно-політична еліта розуміє, що рішення про анексію Криму, про напад на український схід і повномасштабне вторгнення – були помилковими і безглуздими для інтересів Росії.
За словами Юсова, у Росії намагаються зробити цапами-відбувайлами кадрових військових. Наразі питання у тому, наскільки довго військові будуть це терпіти.
"Головна причина – саме в цьому, власне, у режимі і фігурі Путіна. Все інше – це похідне. І те, що у Росії намагаються зробити цапами-відбувайлами кадрових військових, – питання, наскільки довго вони будуть терпіти це", – резюмував Юсов.
Вежі Кремля переходять в активну фазу внутрішнього протистояння
- Після невдалого заколоту вагнерівців ватажок найманців Пригожин зустрівся з Путіним. Пригожин вирішив розмістити вагнерівців у Білорусі, відмовившись підписувати контракт з міноборони Росії.
- Андрій Юсов заявив, що основне завдання найманців Пригожина у Білорусі буде проводити ІПСО та відвертати увагу України на Північ.
- Водночас Юсов заявив, що в Кремлі внутрішнє протистояння переходить в активну фазу. Саме так він прокоментував затримання у Росії терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова.
- Він звернув увагу на те, що Гіркіна затримали за критику керівництва Росії, коли Пригожин на волі, попри заколот.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що українське керівництво тримає під пильним контролем діяльність найманців у Білорусі.