Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зокрема назвав ім'я людини, яка могла б замінити російського диктатора.

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Наприкінці серпня в Південно-Африканській Республіці відбудеться саміт БРІКС. Туди мав навідатись і Владімір Путін. Але є один нюанс. ПАР, як країна-підписант Римського статуту МКС, зобов'язана арештувати Путіна згідно з ордером Міжнародного Кримінального суду.

Хто міг би стати новим "царем" в Росії

В Росії до цього питання підійшли серйозно. Президент Сиріл Рамафоса розповів, що отримав від Кремля чіткий сигнал-погрозу. Мовляв, якщо диктатора затримають – це стало б оголошенням війни.

"Якби в Африці затримали Путіна не те щоб ніякої війни не було б. Було б усе так само як при невдалому "візиті" Пригожина до Москви", – зауважив Михайло Подоляк.

Тобто Путіна могли б затримати на 12 годин чи на добу. Все його оточення та пропагандисти набрали б у рот води. А тоді через добу хтось перший сказав би, мовляв, немає ніяких проблем. Потрібно ж виплачувати пенсії, зарплати. Та й загалом – пора працювати. Є "непоганий хлопець" на прізвище Мішустін. "Слава новому царю" – це ж Росія,

– іронічно зазначив Подоляк.

Безумовно, сьогодні Путін не є центром, який може приймати відповідальні рішення. Проблема здебільшого в тому, що немає поки для Росії альтернативи. Тому що все швидко відбувається.

"Але, якби його затримали у Південно-Африканській Республіці, то, безумовно, за 24 години в Росії був би новий цар", – наголосив радник голови ОП.

В Росії Путіна вже не поважають

До того ж у Путіна на сьогодні, навіть серед внутрішньо в елітах, немає репутації лідера. Всі розуміють, що президент, якого де-факто не існує. Він недієздатна, несмілива людина, яка не готова приймати рішення.

Владімір Путін любить пояснювати все якимись змовами. Навіть коли він говорив про зернову угоду, то казав, що Росія буцімто виконала всі зобов’язання. Наплів, що вони взагалі єдині, хто завжди виконує всі умови. А їх, начебто, знову обманув Захід.

Мені здається, що навіть примітивному оточенню Путіна має це набридати. Коли людина одне й те ж саме постійно говорить. Що він все виконав, але чомусь Росію всі ненавидять,

– наголосив радник голови ОП.

Зрештою, російські еліти розуміють, що з початком повномасштабного вторгнення для них все змінилось. Вони шикарно жили, зрештою без проблем перебували та купували нерухомість за кордоном. Натомість зараз вони обмежені у всьому. Завдяки санкціям їх чи не буквально виганяють з інших країн.

"І ось тут сидить людина, яка говорить: "НАТО, НАТО, страны Запада – это они…" Вже можна було встати і сказати: ти ідіот", – підсумував Подоляк.

Путін не поїде в ПАР: що відомо