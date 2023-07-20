Об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он в частности назвал имя человека, который мог бы заменить российского диктатора.

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В конце августа в Южно-Африканской Республике состоится саммит БРИКС. Туда должен был наведаться и Владимир Путин. Но есть один аспект. ЮАР, как страна-подписант Римского устава МКС, обязана арестовать Путина согласно ордером Международный Уголовный суд.

Кто мог бы стать новым "царем" в России

В России к этому вопросу подошли серьезно. Президент Сирил Рамафоса рассказал, что получил от Кремля четкий сигнал-угрозу. Мол, если диктатора задержат – это стало бы объявлением войны.

"Если бы в Африке задержали Путина не то чтобы никакой войны не было бы. Было бы все так же, как при неудачном "визите" Пригожина в Москву", – заметил Михаил Подоляк.

То есть Путина могли бы задержать на 12 часов или сутки. Все его окружение и пропагандисты набрали бы в рот воды. А тогда через сутки кто-нибудь первый сказал бы, мол, нет никаких проблем. Нужно выплачивать пенсии, зарплаты. Да и вообще – пора работать. Есть "неплохой парень" по фамилии Мишустин. "Слава новому царю" – это же Россия,

– иронически отметил Подоляк.

Безусловно, сегодня Путин не центр, который может принимать ответственные решения. Проблема в основном в том, что нет пока для России альтернативы. Потому что все быстро происходит.

"Но, если бы он был задержан в Южно-Африканской Республике, то, безусловно, за 24 часа в России был бы новый царь", – подчеркнул советник председателя ОП.

В России Путина уже не уважают

К тому же у Путина сегодня, даже среди внутренне в элитах, нет репутации лидера. Все понимают, что президент, которого де-факто не существует. Он недееспособный, робкий человек, который не готов принимать решения.

Владимир Путин любит объяснять все какими-либо заговорами. Даже когда он говорил о зерновом соглашении, говорил, что Россия якобы выполнила все обязательства. Наплыл, что они вообще единственные, кто всегда выполняет все условия. А их, казалось, снова обманул Запад.

Мне кажется, что даже примитивное окружение Путина должно это надоедать. Когда человек одно и то же постоянно говорит. Что он все выполнил, но почему-то Россию все ненавидят,

– подчеркнул советник главы ОП.

В конце концов российские элиты понимают, что с началом полномасштабного вторжения для них все изменилось. Они шикарно жили, в конце концов, без проблем находились и покупали недвижимость за границей. Сейчас они ограничены во всем. Благодаря санкциям их едва ли не буквально выгоняют из других стран.

"И вот здесь сидит человек, который говорит: "НАТО, НАТО, страны Запада – это они…" Уже можно было встать и сказать: ты идиот", – подытожил Подоляк.

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