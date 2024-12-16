На самом деле ситуация вокруг "Wildberries" могла быть намеренно спровоцирована. Такое мнение 24 Каналу высказал общественный деятель независимой Чечни, президент ОО "Ассамблея народов Кавказа" Руслан Кутаев, добавив, что одной из причин конфликта может быть тяжелая экономическая ситуация внутри России.

Читайте также Кадыров наглеет: почему Кремлю не выгодно с ним ссориться

Кремлевские чиновники разделились во мнениях

После Нового года в России прогнозируются падение производства, промышленности, цены существенно вырастут. Проблемы с "Wildberries" только начало глобального кризиса, который ждет путинский режим.

На фоне этого кремлевские чиновники разделились. Теперь есть четкое разделение на сторонников Владимира Путина и его оппонентов, куда входят работники ФСБ, следственный комитет, Уже ни для кого не секрет, что ФСБ выступила против мусульман, кавказцев. Так потом хотят сформировать новую "постпутинскую" Россию.

Путину осталась верной Росгвардия, которая насчитывает около миллиона человек. Это большая армия для подавления внутри России. А также есть Кадыров. Из-за того, что продолжается конфликт между ФСБ, ее союзниками и Путиным и его окружением – Кадыров попал в другую группу, чем ФСБ. Отсюда причина всех ссор,

– рассказал Руслан Кутаев.

Он добавил, что глава Чечни установил для себя определенные правила в соответствии с договоренностями с Путиным. Без согласования с диктатором он не может ничего сделать. Например, когда-то руководитель "вагнеровцев" Евгений Пригожин вместе с Кадыровым критиковали тогдашних руководителей российской армии Валерия Герасимова и Сергея Шойгу. Это было указанием Путина.

Но когда они увидели, что это имеет негативные последствия, Кадыров сразу от этого отказался. Пригожин продолжил, вопреки приказу администрации президента. То, что происходит сейчас – также задача Путина, чтобы показать тем, кто объединяется против него, что он все знает,

– добавил Кутаев.

Сигнал подал Кадыров, но по указанию главы Кремля. Поэтому не стоит думать, что Кадыров действует сам, он лишь выполняет все поручения российского диктатора.

Напомним, глава Чечни объявил кровную месть российскому олигарху Сулейману Керимову и еще двум кремлевским чиновникам, которых обвинил в покушении на жизнь. Это стало следствием борьбы за контроль над международной компанией "Wildberries".