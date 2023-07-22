Так, в службе подчеркнули, что ни сил, ни средств у белорусов для нападения на наше государство пока нет. Эти фотографии предоставили нашим пограничникам белорусские партизаны.
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Что происходит на границе Беларуси с Украиной
В ГПСУ отметили, что Беларусь имитирует способность своей армии к ведению боевых действий против Украины. К тому же русское ИПСО достаточно хорошо помогает им в этом.
В службе напомнили, что долгое время минобороны Беларуси рапортовало о тотальной защищенности границы с Украиной, в том числе и средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО. Несмотря на это, на кадрах, которые получили наши пограничники, реальность встает совсем другой.
На этих фото видно, что ударной группировки белорусов на границе с нашим государством нет. Более того, численность их военных там абсолютно невелика.
Беларусь "готовится" нападать на Украину / Фото ГПСУ
В ГПСУ отметили, что именно для "усиления" группировки белорусов в страну приблизились наемники ЧВК "Вагнера". Пограничники отметили, что они своим присутствием также должны усилить информационный эффект "угрозы" нападения.
Какова ситуация на границе с Россией в Черниговской и Сумской областях
Командующий Объединенными силами Сергей Наев 21 июля отчитался о ситуации на границе с Россией в Сумской и Черниговской областях. Он подчеркнул, что армия оккупантов не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне.
"В пограничном фиксируется проникновение диверсионно-разведывательных групп, но все попытки были неудачными", – сказал он.
Украинцы держат границу в Черниговской и Сумской областях / Видео по фейсбуку Сергея Наева
Наев также подчеркнул, что наши военные принимают все необходимые меры по усилению наших оборонных способностей, увеличению количества невзрывных инженерных заграждений, а также установлению дополнительных камер наблюдения.
Учитывая указанное, можно уверенно сказать, что в случае попытки пересечения любого участка государственной границы враг успеха не будет,
– заметил генерал.
В заключение он заверил, что если уровень угрозы будет расти, Генштабом ВСУ предусмотрено усиление наших войск для того, чтобы сделать невозможным попытки врага ворваться в Украину.
Россия 21 июля обстреляла Черниговскую область
- Российская армия днем 21 июля обстреляла Черниговскую область. Тогда захватчики запустили по Черниговщине 4 ракеты.
- В результате атаки пострадала инфраструктура области. Кроме того, повреждения получили также и помещения дома культуры в одной из общин области.
- Впоследствии стало известно и о жертвах этой циничной атаки. Так, глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус отметил, что под завалами обнаружили тела 2 женщин.