В воскресенье, 23 июля, Александр Лукашенко показывал президенту России Владимиру Путину карты и жаловался, что ему ноют вагнеровцы, ведь постоянно говорят об атаке на Польшу. Как это восприняли поляки – читайте в материале 24 Канала.

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Что писали поляки

Следует сказать, что реакция в польской сети на этот маразм от белорусского диктатора не была единогласной. Кто-то действительно серьезно воспринял слова Лукашенко и начал остерегаться возможной войны с участием Польши.

Скажите, пожалуйста... Есть чего бояться? Я так боюсь, что через мгновение начнется война, что Беларусь и вагнеровцы на нас нападут,

– отметила одна пользовательница.



Пользователь твиттера боится нападения вагнеровцев на Польшу / Скриншот 24 Канала

Однако все же большинство поляков настроены, так сказать, по-боевому и не стесняются писать об этом. В частности, они смеются над группой "Вагнера" и не верят, что ей удастся добиться успехов.

"Мы должны быть активными, а не просто реагировать на те кризисы, которые нам создает Россия. Мы должны активно создавать кризисы для россиян, заставлять их реагировать и уничтожать их силы. Россияне не могут сидеть сложа руки и создавать для нас новые кризисы без давления – так мы будем всегда проигрывать".

"Во всяком случае, нужно готовиться к беспорядкам на границе с Беларусью";

"Люди, оставьте в покое эту пропаганду. Их лагеря будут уничтожены через пять минут, если они попытаются напасть на Польшу. И они это знают".

"Сделаем тебе "гастрольку", долбаный картофель";

"Глупые животные едва понимают настоящую силу поляков! Печально известные, кровожадные террористы-смертники из "Вагнера" скоро получат свой приз". Слава Польше!";

"И он (Лукашенко – 24 Канал) думает, что здесь кто-то их (вагнеровцев – 24 Канал) боится? Их уничтожила бы независимая страйкбольная бригада".

Реакция поляков на заявление Лукашенко о нападении вагнеровцев на Варшаву / Скриншоты 24 Канала

В то же время, было немало пользователей, которые отмечали, что Польша является страной-членом НАТО. Нападение на нее будет считаться нападением на весь Североатлантический альянс. Собственно, появился довольно смешной мем о том, что вскоре часть 5 договора стран Блока придется применить.



Статья 5 НАТО – мем от поляков / Изображение с твиттера

Что предусматривает 5 статья договора НАТО Согласно этой статье в случае, если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены НАТО сочтут этот акт насилия вооруженным нападениям на них всех.