В воскресенье, 23 июля, Александр Лукашенко показывал президенту России Владимиру Путину карты и жаловался, что ему ноют вагнеровцы, ведь постоянно говорят об атаке на Польшу. Как это восприняли поляки – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Лукашенко хочет "помогать" Западу Украины: какой бред выдал диктатор и при чем здесь вагнеровцы
Что писали поляки
Следует сказать, что реакция в польской сети на этот маразм от белорусского диктатора не была единогласной. Кто-то действительно серьезно воспринял слова Лукашенко и начал остерегаться возможной войны с участием Польши.
Скажите, пожалуйста... Есть чего бояться? Я так боюсь, что через мгновение начнется война, что Беларусь и вагнеровцы на нас нападут,
– отметила одна пользовательница.
Пользователь твиттера боится нападения вагнеровцев на Польшу / Скриншот 24 Канала
Однако все же большинство поляков настроены, так сказать, по-боевому и не стесняются писать об этом. В частности, они смеются над группой "Вагнера" и не верят, что ей удастся добиться успехов.
- "Мы должны быть активными, а не просто реагировать на те кризисы, которые нам создает Россия. Мы должны активно создавать кризисы для россиян, заставлять их реагировать и уничтожать их силы. Россияне не могут сидеть сложа руки и создавать для нас новые кризисы без давления – так мы будем всегда проигрывать".
- "Во всяком случае, нужно готовиться к беспорядкам на границе с Беларусью";
- "Люди, оставьте в покое эту пропаганду. Их лагеря будут уничтожены через пять минут, если они попытаются напасть на Польшу. И они это знают".
- "Сделаем тебе "гастрольку", долбаный картофель";
- "Глупые животные едва понимают настоящую силу поляков! Печально известные, кровожадные террористы-смертники из "Вагнера" скоро получат свой приз". Слава Польше!";
- "И он (Лукашенко – 24 Канал) думает, что здесь кто-то их (вагнеровцев – 24 Канал) боится? Их уничтожила бы независимая страйкбольная бригада".
Реакция поляков на заявление Лукашенко о нападении вагнеровцев на Варшаву / Скриншоты 24 Канала
В то же время, было немало пользователей, которые отмечали, что Польша является страной-членом НАТО. Нападение на нее будет считаться нападением на весь Североатлантический альянс. Собственно, появился довольно смешной мем о том, что вскоре часть 5 договора стран Блока придется применить.
Статья 5 НАТО – мем от поляков / Изображение с твиттера
Что предусматривает 5 статья договора НАТОСогласно этой статье в случае, если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены НАТО сочтут этот акт насилия вооруженным нападениям на них всех.
- Вспомним, что Германия пообещала поддержать Польшу в случае атаки вагнеровцев на Варшаву. Соответствующее заявление сделал министр обороны Борис Писториус. По его словам, ФРГ постоянно общается со своими польскими коллегами и следит за ситуацией.
- В то же время в Польше констатировали, что усиливают охрану государственной границы. В Кремле эти слова, конечно, переврали, и начали рассказывать о мифической угрозе со стороны Польши для Беларуси. Этот тезис подхватил впоследствии Лукашенко.
- Кроме того, следует отметить, что вагнеровцы оказались на территории Беларуси после того, как провалился их мятеж против Кремля в июне. Состоялась их передислокация согласно договору, подписанному Лукашенко и Пригожиным.