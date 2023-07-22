Германия пообещала поддержать свою союзницу по НАТО в защите ее восточного фланга в случае потенциальной атаки наемников Пригожина.

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Мы находимся вместе, всегда в самой тесной координации – не только когда мы встречаемся физически на уровне министров обороны, но и в других случаях. Там, где нашим польским друзьям нужна поддержка, если произойдет худший сценарий, они ее получат,

– подчеркнул министр.

Польша переживает из-за вагнеровцев в соседней Беларуси

После неудачного мятежа Евгения Пригожина, его самого и возглавляемые им отряды ЧВК "Вагнера" "выслали"в Беларусь. Там военные преступники якобы должны учить белорусских спецназовцев.

По крайней мере, началом таких "обучений", происходящих всего в 5 километрах от польской границы, уже похвастались в минобороны Беларуси.

Глава минобороны Польши Мариуш Блащак считает, что присутствие американских сил в его государстве – "лучший способ" сдерживать агрессора в контексте размещения российских боевиков по соседству.

Тем временем Путин высказал Польше претензии

Президент России Владимир Путин 21 июля сделал ряд необоснованных заявлений, обвинив Польшу в планах "прямого вмешательства" в войну и "оторвании" части Украины для себя, также утверждая, что Варшава стремится аннексировать части Беларуси.

Более того, он заявил, что Польша якобы захватила русские земли, которые ей подарил Сталин. Из-за этих слов официальная Варшава уже вызвала на ковер российского посла.

Что известно о неудачном мятеже Пригожина

Вечером 23 июня военный преступник Евгений Пригожин заявил, что россияне нанесли ракетный удар по тыловым позициям вагнеровцев. По словам "повара Путина", погибли многие его наемники. Виновными в этом он назвал русских военных, действовавших под руководством Шойгу.

После этого Пригожин объявил "войну" минобороны России и призвал простых россиян выходить на улицы. Главарь вагнеровцев заявил о захвате военных объектов и аэродрома в Ростове, а также угрожал дойти до Москвы. Но этому не суждено было случиться.

После переговоров с Лукашенко Пригожин со своими боевиками передумал "брать Москву". Сейчас отряды вагнеровцев переправляют в Беларусь, туда же выслали и самого "повара Путина".