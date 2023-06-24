Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин принял предложение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Их переговоры продолжались целый день, сообщает 24 Канал.
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Вагнеровцы отходят от Ростова
В ряде российских СМИ сообщили, что наемники ЧВК "Вагнера" готовятся к отходу от штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Они уже заводят танки и грузят боекомплекты в автомобили для передислокации.
В сети уже даже появилось видео, на котором можно увидеть, как радостные головорезы Пригожина готовятся к отступлению.
Смотрите, как вагнеровцы уезжают из Ростова: видео
По состоянию на 21:00 в городе остаются:
- один КамАЗ,
- 2 танка, один из которых застрял накануне в арке.
Мятеж завершился менее чем за сутки: видео
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Что известно о неудачном мятеже Пригожина
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" объявил о гражданской войне в России. Причиной был ракетный удар по вагнеровцам со стороны российской армии. Он якобы привел к многочисленным жертвам среди наемников.
- По словам Пригожина, 25 тысяч наемников отправились "разбираться" с военным руководством России, ведь "зло, которое оно несет, должно быть уничтожено".
- За почти сутки вагнеровцам удалось установить контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а также несколькими дорогами, ведущими в Москву.
- Общая площадь территорий, которую они контролировали, составляет более 5 тысяч квадратных километров.
- После переговоров с Лукашенко главарь вагнеровцев заявил, что они отправились на "марш справедливости" 23 июня и за сутки прошли долгий путь, остановившись в 200 километрах от Москвы.
- Пригожин объяснил, что останавливает свой бунт, чтобы "не проливалась русская кровь".