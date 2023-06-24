О ситуации возле российского города рассказал ряд росСМИ, передает 24 Канал. Они также публиковали видео, на которых можно было увидеть стрельбу под Ростовом-на-Дону.

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Штурмовиков "Вагнера" обстреляли

Пригожин рассказал, что на Московской трассе вертолеты обстреляли один из штурмовых отрядов ЧВК "Вагнера". По его словам, наемники не пострадали. Чего не скажешь о вертолете, который уничтожили, после чего он продолжил гореть в лесополосе.

Я еще раз всех предупреждаю: мы будем воспринимать как угрозу и уничтожать все вокруг. Нас не смогут уничтожить. У нас есть цели. Мы готовы умереть, все 25 тысяч, а после этого еще 25 тысяч,

– отметил Пригожин.

Он пафосно заявил, что его наемники якобы умирают за родину и россиян. Мол, они будут освобождать население от тех, кто "бьет по мирному населению". По словам Пригожина, один из пилотов ФСБ свой вылет выполнять отказался, как и бить по гражданским.

Боевые действия шли под Ростовом

Также пользователи сети распространяли ролик. На нем будто бы можно видеть бой между вагнеровцами и войском России. Слышен как выстрел, так и звук вертолета.

Под Ростовом раздавались выстрелы: смотрите видео

Еще один ролик позволяет увидеть, вероятно, бои в окрестностях Ростова. В этом случае не только слышны звуки, но и видны сами выстрелы и то, что вспыхнул пожар.

Жителей испугала перестрелка под Ростовом: смотрите видео

Заметим, что россияне жалуются, что жители Ростова видят возле штаба Южного военного округа вагнеровцев. Там они находились со своими танками, бронемашинами. Да и сами наемники были вооружены.

Вскоре появились кадры, как ЧВК "Вагнера" прибыла в штаб минобороны России в Ростове-на-Дону. Пригожин требует встречи с Шойгу и начальником генштаба. Если же их не будет, угрожает главарь боевиков, – он будет блокировать Ростов и пойдет на Москву.

На ролике можно увидеть, как он разговаривает с заместителями министра обороны и начальника генштаба. Пригожин даже пожаловался, что начальник генштаба из Ростова скрылся, когда узнал, что к зданию подходят наемники "Вагнера".