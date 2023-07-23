И говорилось не обо всей территории нашего государства, а только о Западе Украины. Его слова передали российские СМИ и телеграм-каналы, пишет 24 Канал.

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Защищать собрался от Польши

Диктатор северного соседа Украины заявил, что передача западных земель нашего государства Польше – неприемлема. И хотя такая "передача" возможна только в его больном воображении, Лукашенко заверил – Беларусь предоставит помощь "Западной Украине", если она попросит помощи.

Хотя, заметим, это звучит довольно цинично и абсурдно. Во-первых, не существует на территории нашего государства никакой отдельной "Западной Украины", которая могла бы отдельно от всего государства просить сателлита России о помощи. А во-вторых, прежде чем обещать о какой-то защите, сначала Лукашенко бы вспомнил, что в частности с его государства началось полномасштабное вторжение России и что именно с него до сих пор страна-террористка наносит удары. Это уже не говоря о том, что Россия оккупировала значительную территорию Украины.

Лукашенко объяснил и то, как именно Польша хочет захватить Запад Украины. Мол, сейчас много разговоров идет о вступлении Украины в НАТО "частями". Делается это, по его мнению, чтобы таким образом оторвать названные территории.

Заметим, что это не в первый раз Лукашенко выдает заявление о "защите Западной Украины". Подобное он выдал и год назад, 10 июля, когда предположил, что Беларуси, возможно, придется повоевать за Запад Украины, чтобы ее "не оттяпал Запад". Однако тогда ни о какой "помощи" и речи не было.

Может ли риторика вести к сценарию, по которому пошла Россия

Заметим, что с риторикой Лукашенко о "защите" достаточно легко провести параллель с риторикой Путина, с которой он начал полномасштабное наступление на Украину. И если год назад непосредственно у белорусского диктатора была его армия, то теперь на его территории базируется и численное количество вагнеровцев.

По данным Государственной пограничной службы, в полевом лагере в селе Цель под Осиповичами могут находиться около 5 тысяч наемников ЧВК "Вагнер". Однако пока, как заявил Лукашенко 23 июля, они якобы хотят отправиться в Польшу.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что такое количество наемников не представляет для Украины непосредственной угрозы. Однако Силы обороны должны быть готовы к любым ситуациям, включая недопущение провокаций на границе.

Как рассказал Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев, в настоящее время вагнеровцы в Беларуси прибегают к мерам, имеющим целью психологическое давление на население Украины. "Но нас не нужно пугать, потому что мы знаем, чем нужно заниматься и делаем все для того, чтобы вражеские разведывательные диверсионные силы не смогли успешно действовать на территории Украины, в частности, на Киевском направлении в Чернобыльской зоне", – сказал он.