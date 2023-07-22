Следует заметить, что Путин перед этим отправил в Беларусь вагнеровцев. По всей вероятности они будут обсуждать именно это на встрече. Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказывал о трех вариантах развития событий, пишет 24 Канал.

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Лукашенко снова прибыл к Путину на поклон

Пропагандистские СМИ написали, что Александр Лукашенко вечером 22 июля уже прилетел в Россию. Встреча самопровозглашенного президента и признанного виновным в Гааге Путина запланирована на 23 июля.

Провластные СМИ Лукашенко написали, мол, повестка дня переговоров уже определена и якобы вопросов должны обсуждать много.

Традиционно для встреч лидеров Беларуси и России это широкий круг наиболее важных и базовых для двусторонних отношений тем: вопросы безопасности, международной повестки дня, экономического взаимодействия, реализации союзных программ, совместного противостояния "незаконному санкционному давлению" и многое другое,

– заявили в пресс-службе Лукашенко.

Пропагандистские СМИ даже показали фотографии, на которых видно, что Лукашенко не слишком радостно выглядит.



Лукашенко прибыл в Россию вечером 22 июля 2023 года

Лукашенко планировал встретиться с Путиным

Еще в начале июля белорусское государственное пропагандистское СМИ писало, что Александр Лукашенко планирует в ближайшее время встретиться с Путиным и поговорить об уже находящемся в Беларуси ЧВК "Вагнера".

Думаю, обсудим и эту проблему, поскольку мы оказались вовлечены в ее решение, и вопросы дальнейшего функционирования ЧВК "Вагнера". Думаю, это самая простая проблема, которая будет решена и решается,

– заверил Лукашенко.

Также он по методичке Кремля заявил, что якобы неудачный мятеж владельца вагнеровцев Евгения Пригожина "не ослабил" российского диктатора.

Обратите внимание! Евгений Пригожин уже якобы в Беларуси пообещал совершить белорусскую армию "второй" в мире и отправиться "в новый путь" в Африку. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что на самом деле вагнеровцы нагоняют страх на Лукашенко.